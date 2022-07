Nelétejte v kraťasech a vše neosahávejte. Letušky varují před běžnými zvyky pasažérů

Většina lidí před cestou letadlem neřeší nic jiného, než zda u zavazadla dodrží hmotnostní limit nebo jestli budou sedět u okénka. Z pohledu letušek je však řada věcí, kterých by se pasažéři měli vyvarovat - třeba necestovat v kraťasech či s kontaktními čočkami. Chování a zvyky cestujících a také, jak se při letu adekvátně chovat, pro online deník Aktuálně.cz popsaly české letušky.

Letní letecká sezona je v plném proudu. Britský server Daily Star v souvislosti s tím přinesl před několika dny rozhovor se stevardem o tom, co by cestující při letu měli dodržovat a co palubní personál naopak příliš nepotěší. Online deník Aktuálně.cz proto v této souvislosti oslovil také české letušky.

"Nespěte opření o okno a ani jinak se o něj neopírejte. Nebyli byste první, kteří to udělali, a nevíte, kolik dospělých nebo dětí na okno sahalo," popisuje pro britský portál stevard Tommy Cimato, který tuto práci dělá přes patnáct let.

Záhy dodává, že kvůli bakteriím by se lidé měli vyvarovat i cestování v kraťasech. V dlouhých kalhotech minimalizují riziko přenosu bakterií usazených na sedadlech.

V případě toalety pak Cimato doporučuje, aby lidé nesahali na tlačítko na splachování holýma rukama, nýbrž si do ruky vzali třeba toaletní papír nebo ubrousek, a až pak spláchli.

Na hygienu apelují i další letušky. "Slyšela jsem, že nejvíc bakterií je na sponě pásu a v plastových přepravkách na kontrolách. Takže neustále mýt ruce, ideálně toho ohmatávat co nejméně," radí Tereza, která působila jako letuška u společnosti Travel Service (nynější Smartwings). Příjmení si nepřeje zveřejnit.

Tereza by klidně doporučila i nošení roušek bez ohledu na to, zda zrovna ve světě zuří pandemie. "Klimatizace v letadle je továrna na bakterie a roušky riziko nakažení sníží," vysvětluje.

Letadla jsou klimatizací vybavena vždy. Když někdo během letu onemocní, často se to sice přičítá právě klimatizaci, podle řady odborníků už ale dnes některé z nich mají kvalitní filtry, díky kterým se viry a bakterie tolik nešíří.

Bývalá letuška Marika Mikušová, která několik let pracovala pro aerolinky Emirates, nicméně vzhledem ke klimatizaci radí, aby se člověk na palubu vždy oblékal stejně - teple, ať už letí na Mauricius nebo do Norska.

Důležitá je i obuv. "Uzavřené (a hlavně pohodlné) boty také přispějí k pohodlí během letu. Pokud občas nakupujete jako já jen hezké (ale nepohodlné) boty, na palubě si je klidně vyzujte. Jen pozor na odér. Do kabin se vaše nohy mohou rozvonět raz dva a znepříjemnit tak let spolucestujícím i posádce," dodává s nadsázkou Mikušová, která o práci stevardky napsala knihu Deník letušky.

Další letuška Ivana, která taktéž létala s Emirates, ale přeje si zůstat v anonymitě, doporučuje s sebou nosit dezinfekční ubrousky. Těmi si lidé mohou utřít stolek, opěradla na sedadle nebo ventilek na vzduch.

S tím souhlasí i Mikušová. "Covid necovid, vlhčené dezinfekční ubrousky se hodí vždy. Třeba uklízeč zapomene utřít zrovna váš stoleček. Ubrousky mohou klidně najít víc využití, takže si kromě opěrky, stolečku a obrazovky můžete utřít i ruce," popisuje své zkušenosti.

Lidem, kteří nosí kontaktní čočky, také doporučuje, aby si je na let sundali a vyměnili za brýle. "Z klimatizace vás budou čočky nepříjemně řezat a vy během letu nic neuvidíte," upozorňuje žena.

Tereza apeluje na pasažéry i v tom, aby omezili perlivé nápoje. "Břicho bude vděčné," dodává s úsměvem.

Podle letušky Ivany si rovněž lidé mohou do letadla nosit vlastní jídlo. "Spousta lidi si myslí, že se to nesmí, ale právě naopak. Jen tekutiny jsou zakázané," připomíná.

K pití je podle ní ideální vlastní lahev, kterou si člověk doplní vodou po bezpečnostní kontrole před vstupem na palubu. "Letuška tak nemusí nosit kelímky vody každých pět minut," uzavírá stevardka.