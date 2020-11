Jen málo co se vyrovná prvnímu pohledu na letoun Airbus A380. Pomalu končící největší dopravní letadlo světa je tak obrovské, že rozpětí jeho křídel dosahuje délky fotbalového hřiště a pokud by v něm byla jen sedadla druhé třídy, pojalo by až 800 lidí. Kabina nabízí dostatek místa a řadu vymožeností, což z letadla dělá favorita u cestujících i posádky. Mnohem méně si ho však zamilovaly aerolinky.