Lidé už koupili téměř 71 000 jednotných jízdenek na vlak. Zájem ale brzdí pandemie

Ostrý provoz jednotné jízdenky OneTicket na železnici zatím funguje bez problémů. Cestující dosud nakoupili téměř 71 000 jízdenek. Největší zájem o ně je na tratích s více dopravci, zájem ale brzdí pandemie. Uvedl to Martin Opatrný, mluvčí firmy Cendis, která je správcem projektu OneTicket. Jednotné jízdné se začalo na všech tratích, s výjimkou komerčních, prodávat od 13. prosince.

Jednotná jízdenka v současnosti platí na všech tratích, které si u dopravců objednává stát nebo kraje. Do systému se tak zapojilo 13 dopravců, kteří jednotnou jízdenku ve svých vlacích uznávají. Do poloviny prosince fungovala pouze ve zkušebním provozu na dvou tratích.

Komerční linky, typické například na trati mezi Prahou a Ostravou, by se do systému měly přidat v průběhu roku. Cestující si jízdenku mohou koupit v e-shopu oneticket.cz nebo na pokladnách jednotlivých dopravců. Ti přitom dál nabízejí i vlastní jízdné. To je ve většině případů levnější, neplatí však u konkurence.

Podle dat z pondělního odpoledne dosud cestující koupili 70 696 jednotných jízdenek. V 19 případech přitom šlo o tzv. síťovou jízdenku, kterou je možné využívat neomezeně. Nejvíce se podle Cendisu prodávají v pokladnách na hlavním nádraží v Praze, Plzni, Ústí nad Labem, České Lípě, Děčíně či Liberci. "Po přechodu do rutinního provozu se zájem pochopitelně zvýšil. Nicméně současná situace s koronavirovými opatřeními obecně cestování nenahrává," řekl Opatrný.

Cestující mohou využívat jízdenky jednorázové, zpáteční, traťové pro pravidelné dojíždění do práce či síťovou pro neomezené cestování po Česku. Systém nabízí také věrnostní slevu 25 procent. Během roku by do něj podle tvůrců měly přibývat další funkcionality.

První jízdenky OneTicket se začaly prodávat už loni v létě, tehdy byl projekt spuštěn ve zkušebním provozu na dvou tratích, konkrétně mezi Plzní a Mostem a Českou Lípou a Rumburkem. V první fázi stát nasadil jednotný tarif pro cestování na železnici, později by se měl rozšířit i například na spoje integrovaných dopravních systémů, tedy včetně autobusů.