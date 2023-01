Cestující v pražském metru omezí výluky. Linky C a A čeká hned několik oprav

Cestující v pražském metru čeká kvůli opravám v letošním roce na lince C a A několik výluk. Dopravní podnik (DPP) bude pokračovat v opravě stropní desky stanice metra C Florenc, na stejné lince bude ve dvou úsecích vyměňovat pražce a na trase A se chystá modernizovat zabezpečovací zařízení. Vyplývá to z přehledu letošních prací podniku.

DPP je největší městskou firmou, která zaměstnává až 11 000 lidí a má na starosti provoz MHD. Opravu desky zahájil podnik loni na jaře. Pro letošní rok naplánoval podnik devět víkendových výluk provozu mezi stanicemi Hlavní nádraží a Vltavská, první z nich se už uskutečnila minulý víkend. Související Modernizace pražského Masarykova nádraží dostala zelenou. Hotovo má být za tři roky V každém následujícím měsíci až do října bude vždy jedna výluka, pouze na květen jsou naplánovány dvě. Konkrétní termíny podnik ještě upřesní. Monolitická stropní deska má plochu zhruba 4000 metrů čtverečních a rozkládá se pod křižovatkou ulic Křižíkova a Ke Štvanici. Nosníky a desku je nutné vyměnit kvůli jejich korozi. Stanice Florenc byla pod tehdejším názvem Sokolovská zprovozněna v roce 1974. Na lince C čeká o Velikonocích od 7. do 10. dubna na cestující výluka mezi Vltavskou a I. P. Pavlova, kde bude DPP vyměňovat staré dřevěné pražce za betonové. Lidé budou muset jet náhradní autobusovou dopravu. Další výměna pražců je plánována v úseku Muzeum-Pražského povstání. Práce se uskuteční od 1. do 10. července a také v tomto případě bude zavedena náhradní doprava. Poslední letošní výměna se uskuteční od 17. do 19. listopadu mezi Vltavskou a I. P. Pavlova. Modernizace zabezpečovacího zařízení je na trase A naplánována od 7. do 10. dubna ve stanici Želivského. Metro tak nepojede mezi Náměstím Míru a Strašnickou. Zařízení vymění podnik také ve stanici Strašnická, a sice od 5. do 10. července. Související Takto se promění železniční most na pražské Výtoni. Přibude třetí kolej i zastávka Zároveň s tím vymění pražce ve stanici Depo Hostivař. Metro A tak ve směru od Nemocnice Motol bude končit ve stanici Želivského. Lidé budou muset využít náhradí dopravu a rovněž bude prodloužena trasa autobusu číslo 125 ze Skalky na Strašnickou. Poslední modernizace se uskuteční v centru města, na Malostranské a Hradčanské. Metro tak nepojede mezi Dejvickou a Staroměstskou. Zavedena bude náhradní tramvajová doprava. Na trase A je od 14. ledna na deset měsíců mimo provoz stanice Jiřího z Poděbrad, kterou vozy metra pouze projíždějí. DPP tam vymění eskalátory, na nástupišti a v eskalátorovém tunelu odstraní průsaky vody, připraví konstrukce pro podhledy, vymění poškozené kamenné obklady nebo osvětlení. Podnik také buduje nový výtah pro bezbariérový přístup. Kompletní oprava vyjde na 1,29 miliardy korun a skončí v únoru 2024.