České Kiwi si pláclo s Air Asia. Letenkářské systémy z Brna pomůžou s velkou expanzí

Český vyhledávač a prodejce letenek Kiwi.com hodlá výrazně rozšířit svůj byznys v Asii. Šéf a zakladatel Kiwi.com Oliver Dlouhý v pátek v malajském Kuala Lumpur podepsal dohodu o spolupráci s tamními aerolinkami Air Asia. Ty budou využít vyhledávací a rezervační systém Kiwi.

AirAsia díky dohodě rozšíří svou on-line nabídku o lety nabízené společnosti Kiwi.com. Od transakce očekává, že se stane předním poskytovatelem cestovních služeb v asijsko-pacifickém regionu.

Spolupráci oznámil na tiskové konferenci v Kuala Lumpur šéf Air Asia Tony Fernandes a zakladatel Kiwi.com Oliver Dlouhý, obě firmy o ní v pátek informovaly v tiskové zprávě.

"Když jsme v roce 2001 AirAsia zakládali jako nízkonákladovou leteckou společnost, vůbec jsem si nemyslel, že někdy budeme nabízet produkty našich konkurentů. Ovšem jestli je jedna věc, které se držím, je to nikdy neříkat nikdy a věřit i v nemožné. Dnes s pomocí Kiwi.com přicházíme s řešením, díky němuž jsme zase o krok blíže naší vizi stát se cestovatelským lídrem v asijsko-pacifickém regionu," komentoval nové partnerství Fernandes.

Aerolinka díky tomu nabídne destinace jako Londýn, Dubaj, Madrid

či Auckland více než 50 milionům svých unikátních uživatelů měsíčně. Společně s možností rezervace hotelu a dalších aktivit jsou nyní k dispozici na airasia.com



"Kromě strategického partnerství s Kiwi.com zaměřeného na sdílení obsahu a technologie momentálně zvažujeme také možnosti přímé spolupráce s dalšími aerolinkami a společnostmi, které doplní naši dopravní síť mimo asijsko-pacifický region," uvedl vedoucí leteckých partnerství airasia.com Rajiv Kumar.

Uživatelé webu AirAsia si teď budou moci díky Kiwi.com zarezervovat lety s více než 100 leteckými společnostmi do destinací, které společnost AirAsia doposud neposkytovala, tedy do Evropy, Austrálie, na Nový Zéland, Blízký východ či do Ameriky.

"Jsem nesmírně hrdý na to, že si AirAsia pro svou transformaci vybrala zrovna naši společnost. Kiwi.com disponuje bohatou nabídkou letů a jízdenek velkého množství leteckých společností i pozemních dopravců. Mám velkou radost, že nyní můžeme ve spolupráci s AirAsia a její početnou zákaznickou základnou otevřít platformu zbytku světa, " řekl na tiskové konferenci Oliver Dlouhý.

Air Asia jsou předním asijským leteckým dopravcem a v žebříčku portálu Skytrax jedenáct let po sobě vyhlášeny jako nejlepší nízkonákladová aerolinka na světě. Air Asia loni přepravila přes 44 milionů lidí, z drtivé většiny v asijských destinacích, často lidi, kteří letadlem cestují poprvé. Firma chce využít trendu, kdy roste počet cestujících z Asie do Evropy a USA a právě na tyto kontinenty chce expandovat.

Zatím ale do USA provozuje jen jednu linku, a to do Honolulu na Havaji. V rámci Evropy se opakovaně spekuluje o letu mezi Prahou a Bangkokem, ale ačkoliv ji český premiér Andrej Babiš oznamoval na konec října, linka nezačne fungovat dřív než v příštím roce.

Fernandes už před časem oznámil plán transformace aerolinek na společnost podnikající ve všem, co se týče cestování. A spolupráce s Kiwi má být součástí této změny. "Udělali jsme neuvěřitelnou práci, když jsme ze dvou letadel udělali flotilu o 200 letadlech. Ale musíme myslet dál a skupinu posouvat," řekl Fernandes.

Air Asia počítá v nejbližších letech s expanzí, má objednané desítky nových letadel od Airbusu - 78 letadel A330neo, které každý pojme přes 250 cestujících, a 30 letadel A321XLR, což jsou stroje z rodiny A320, které ale mají mít dolet přes 8700 kilometrů.