České dráhy po kritice opět mění tarify, vrací do prodeje část nejlevnějších jízdenek

Podle ČD nejde o reakci na rozsáhlou kritiku, která po spuštění nového systému následovala. Největší tarifní revoluci prý jen nestihly včas připravit.

Praha - České dráhy v průběhu pondělí rozšířily nabídku Superakčních jízdenek i pro zbývající trasy, na nichž od minulého pátku ukončily prodej Včasných jízdenek. Alespoň částečně tak kompenzují zdražení, které nový systém v praxi přinese některým cestujícím.

Například Včasnou jízdenku z Teplic do Prahy šlo až do čtvrtka 13. září koupit od 69 korun (se slevovou In-kartou ještě levněji), od pátku ale byly v nabídce e-shopu jen jízdenky za 178 korun, a to i v předprodeji na listopad. Od pondělního odpoledne ji už lze na část spojů opět koupit za 69 korun. Nabídka Superakčních jízdenek se rozšířila i na další spoje, které podle pátečního testu Aktuálně.cz vyšly výrazně dráž než předtím.

Podle facebookové stránky Českých drah nejde o reakci na rozsáhlou kritiku od cestujících, která po spuštění nového systému následovala. Ačkoliv jde o "tarifní revoluci" a největší změnu systému za několik posledních let, státní dopravce tvrdí, že ji jen nestihl včas připravit.

Proměnit nabídku v e-shopu do "od začátku plánované" podoby trvalo Českým drahám nejméně deset dnů od definitivního schválení - už 7. září totiž změnu podepsala Zuzana Čechová, ředitelka Odboru cenotvorby a produktové komunikace ČD.

I nadále ale platí, že na nové Superakční jízdenky nedosáhnou lidé tak snadno jako na dosavadní Včasné jízdenky. Jsou totiž určeny jen na vybrané spoje (ne kdykoliv během dne) a koupit je lze pouze v e-shopu (už ne u pokladen).

Nový systém má cestující nasměrovat díky nejvýhodnějším cenám do prázdnějších spojů, uvedl v pátek mluvčí drah Petr Šťáhlavský. "Lidé tak mohou více ušetřit, naopak ve špičkových vlacích díky tomu může počet cestujících s levnou jízdenkou klesnout, a vlaky tak nabídnou vyšší komfort," dodal. Dráhy tím reagují i na očekávané zvýšení počtu cestujících po zavedení státních slev pro děti, studenty a seniory.

Superakční jízdenky mohou přinést zmatek do jednoduchého pravidla, které České dráhy zavedly před rokem: většinu dosud prodávaných jízdenek (včetně Akčních) totiž lze použít nejen na konkrétní spoj, ale i jakýkoliv následující ve zbytku daného dne. Právě tuto pružnost státní dopravce propaguje jako velkou výhodu oproti soukromníkům, u nichž je jízdenka vázána na konkrétní spoj.

Jak ukázal páteční test Aktuálně.cz, nový systém přináší na první pohled i řadu nelogičností.