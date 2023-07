České dráhy začnou příští rok testovat vlakovou tramvaj. Půjčí si ji ze zahraničí a umístí na testovací okruh ve Velimi. Ministerstvo dopravy bude mít za dva roky hotovou studii, kde by vlakotramvaje mohly jezdit. V hledáčku jsou například tratě z Tábora do Bechyně nebo z Třemešné do Osoblahy ve Slezsku. Prohlédněte si, jak vypadají vlakotramvaje, které jezdí po zahraničních tratích.

