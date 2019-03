Boeing si certifikaci problémového letounu dělal zčásti sám. Úřady mu to povolily

před 1 hodinou

Americký Deník The Seattle Times přišel s podrobnou analýzou procesu certifikace letadla 737 MAX, které před týdnem havarovalo v Etiopii. Podle něj se americký úřad, který o jejich schvalování do provozu rozhoduje, příliš spoléhal na analýzy Boeingu. Navíc podle něj měl tlačit na techniky, aby proces co nejvíce urychlil.

Francouzský úřad pro bezpečnost civilního letectví už stáhl data z letových zapisovačů ze zříceného letounu etiopských aerolinek. Etiopská ministryně dopravy podle listu The Wall Street Journal uvedla, že analýza dat z těchto takzvaných černých skříněk Boeingu 737 MAX ukazuje "jasnou podobnost" s havárií letounu téhož typu indonéské společnosti Lion Air loni v říjnu. Zlepšovák, o němž piloti netušili. Boeing novinku uspěchal, před havárií byl varován číst článek Za obě nehody může s velkou pravděpodobností systém pro stabilizaci letadla zvaný MCAS. Tento systém je v letadlech z rodiny 737 novinkou. Boeing 737 MAX má totiž větší motory, které způsobují, že se při vzletu čelo letadla naklání příliš nahoru. Aby Boeing tento problém vyřešil, instaloval do letadla právě systém MCAS. Deník The Seattle Times přišel s podrobnou analýzou procesu certifikace letadla 737 MAX. Podle něj se americký úřad, který o jejich certifikaci rozhoduje, příliš spoléhal na analýzy Boeingu. Navíc podle něj měl tlačit na techniky, aby proces co nejvíce urychlil. "I když se to může zdát čtenářům divné, už léta kvůli nedostatku zdrojů americký Federální úřad pro letectví (FAA) pověřuje částmi svých pravomocí přímo firmy. V tomto případě je to Boeing. FAA má samozřejmě vždy poslední slovo, ale když jsem mluvil s technikem, který se procesu certifikace 737 MAX účastnil, řekl mi, že ne všechny dokumenty se zcela důkladně prověřovaly," uvedl pro NPR novinář The Seattle Times Dominic Gates. Boeing měl velký zájem na tom, aby proběhla certifikace co nejrychleji. Tlačil ho totiž jeho evropský konkurent Airbus, který uvedl úsporný model A320 NEO. Boeing potřeboval na trh také uvést úspornější a efektivnější letadlo. Break, break! Pilot zříceného etiopského boeingu žádal tři minuty po startu o návrat číst článek Podle Dominika Gatese Boeing o problému se systémem stabilizace věděl už před poslední nehodou. Už od loňské havárie stejného stroje připravovala firma aktualizaci softwaru, která měla řešit problémy se systémem stabilizace letadla. Data jen z jednoho senzoru Novinář The Seattle Times na problém upozornil Boeing čtyři dny před nehodou etiopských aerolinek. Nový stabilizační systém MCAS je kritizován mimo jiné proto, že získává data jen z jednoho senzoru, a to přesto, že na letadle je stejných senzorů umístěno několik. Kritika ale míří i za výcvikem posádek. Piloti, kteří dříve létali na starší verzí letadla 737, nemusí projít nákladným důkladným výcvikem. Mluvčí asociace pilotů American Airlines Dennis Tajer pro The Seattle Times uvedl, že školení pilotů starších 737 NG na nové 737 Max se skládalo z méně než hodinové lekce na tabletech iPad bez použití leteckého simulátoru. Smartwings prodělává na odstavených letounech miliony denně. Po Boeingu žádá odškodné číst článek Mluvčí Boeingu v pondělním prohlášení na kritiku reagoval ujištěním, že úřad FAA dospěl k závěru, že stabilizační systém MCAS zabudovaný v letadlech Boeing 737 MAX splňoval všechny certifikační a regulatorní požadavky. "Stroj 737 MAX měl osvědčení v souladu se stejnými požadavky, jaké FAA kladl na všechny předchozí nové letouny," zdůraznil mluvčí. "Je tam jasná podobnost" The Wall Street Journal v pondělí citoval etiopskou ministryni dopravy Dagmawitu Mogesovou, podle níž byly černé skříňky ze zříceného stroje v dobrém stavu a podařilo se z nich získat všechna relevantní data. Vyhodnocují je etiopští a američtí vyšetřovatelé. Ministryně Mogesová novinářům řekla, že získané údaje zatím ukazují "jasnou podobnost" mezi zřícením letounu Ethiopian Airlines a loňskou nehodou stroje stejného typu společnosti Lion Air, při níž zahynulo 189 lidí. Boeing 737 MAX 8 etiopské letecké společnosti Ethiopian Airlines havaroval minulou neděli krátce po startu z Addis Abeby. Na palubě stroje, který měl namířeno do keňské metropole Nairobi, byli lidé ze 35 zemí.

