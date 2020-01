Další problém Boeingu: Řeší zkraty kabelů u uzeměných Maxů, zadlužení firmy stoupne

Americký výrobce letadel Boeing zvažuje, že se víc zadluží, aby měl více hotovosti na řešení problémů s letouny řady 737 MAX. Společnost uvažuje o odložení některých kapitálových výdajů, zmrazení akvizic a snížení výdajů na výzkum a vývoj. V pondělí o tom informoval list The Wall Street Journal.

Společnost Boeing na dotazy agentury Reuters ohledně dalšího zadlužení nereagovala. Výrobce letadel v polovině prosince oznámil, že výrobu letadel 737 MAX od ledna pozastavuje. Minulý měsíc na svůj post rezignoval šéf společnosti Dennis Muilenburg, jemuž se nepovedlo Boeing vyvést z krize. Ta firmu dosud stála devět miliard dolarů (203,5 miliard Kč).

V neděli také Boeing a americký Federální úřad pro letectví (FAA) potvrdily, že nyní zjišťují, zda by v letounech řady 737 MAX nemohla zkratovat kabeláž. Při dvou tragických haváriích těchto letadel, způsobených chybným software, zemřelo v říjnu 2018 a březnu 2019 celkem 346 lidí.

Dosud se problém s tímto typem letadel týkal jen řídícího software MCAS. Na novou možnou závadu kabeláže Boeing narazil náhodou, když v prosinci musel vykonat nový bezpečnostní audit. Ten měl ukázat, jak dlouho může pilotům trvat, než zareagují na mimořádnou situaci, uvedl server Zdopravy.cz.

Mluvčí Boeingu potvrdil, že firma nyní příslušnou analýzu provádí ve spolupráci s FAA. Je podle něj předčasné spekulovat teď o tom, zda věc povede ke konstrukčním změnám. Úřad FAA potvrdil, že spolu s výrobcem letounů "analyzují některá zjištění z nedávného přezkumu navrhovaných změn na modelu Boeing 737 MAX".

Podle listu The New York Times Boeing ověřuje, zda nejsou dva svazky kabelů příliš blízko u sebe, a nemohou tím pádem zkratovat, což by při neadekvátní reakci pilota mohlo vést k havárii letadla.

Podle zástupce společnosti Boeing nyní pracuje na variantě, že se svazky kabelů oddělí, a zjišťuje, zda zkrat zkutečně za provozu hrozí. Pokud ano, zkoumá, zda bude nutné v již zhruba 800 vyrobených letadlech kabeláž vyměnit. Podle společnosti by ale výměna byla jednoduchá.

Úřad FAA se snažil dosáhnout toho, aby byl audit hotový do konce prosince. Problém s kabeláží by mohl podle zástupců Boeingu návrat letounů 737 MAX do provozu opět oddálit.

Agentura Reuters už dříve napsala, že úřad FAA patrně provoz letadla neschválí dřív než v únoru a že proces se může protáhnout do března či déle. Federální úřad FAA totiž problém s elektroinstalací označil za potenciálně "katastrofický".

