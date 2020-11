Uzemněné Boeingy MAX se skladují na odlehlém letišti. Technici je teď začali oživovat

Firma Boeing pracuje na návratu letounů 737 MAX zpátky do amerického vzdušeného prostoru poté, co je před dvěma lety v březnu musela uzemnit kvůli dvěma smrtelným nehodám. Federální úřad pro letectví (FAA) už návrat oficiálně povolil, znovuuvedení strojů do provozu však podmínil úpravami každého z letadel i novým školením pilotů. Klíčovou položkou je zejména oprava vadného softwaru.