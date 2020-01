Do vlaku už jen zelenými dveřmi. ČD polepy nestihly, Jihomoravané však chaos zvládají

Od 1. ledna musí lidé cestující bez jízdenky některými vlaky Českých drah v Jihomoravském kraji nastupovat výhradně do dveří označených zeleným pruhem. Jenže dopravce ještě všechny vagony na dotčených linkách z Brna do Tišnova, Letovic, Křenovic a Břeclavi pruhy polepit nestihl. Náhradou jsou prozatím tabulky formátu A4 umístěné za okny dveří, které pruhy nahrazují.

Podle mluvčího společnosti Kordis JMK Květoslava Havlíka by měly být všechny vlaky polepené v nejbližších dnech. Problémy či stížnosti cestujících se kvůli tomu podle Havlíka dosud neobjevily.

Změny na vyjmenovaných linkách vyplývají z nové smlouvy Jihomoravského kraje s Českými drahami. Nově plynou tržby z jízdného kraji, a nikoli dopravci. Kraj tak chce mít jistotu, že si drtivá většina cestujících koupí jízdenku a nepojede v krátkém úseku bez ní proto, že k němu nestihne průvodčí dojít. Jde totiž o nejvytíženější linky v kraji.

Cestující, který nastoupí bez předem zakoupené jízdenky, má povinnost ideálně do označeného vozu nastoupit a tam se hlásit průvodčímu, případně může nastoupit i do jiného vagonu, ale přejít ihned do označeného.

V opačném případě ho průvodčí považuje za cestujícího bez platné jízdenky, který musí zaplatit přirážku 1500 korun. "Pokud zaplatí do týdne, tak 800 korun," uvedl Havlík. Označený je v soupravě obvykle druhý či třetí vagon.

Cestující, kteří si nebudou moci zakoupit jízdní doklady v předprodeji a bude se jednat o cestující s omezenou schopností pohybu a orientace - vozíčkáře, rodiče s kočárky nebo cyklisty - budou nadále moci nastupovat do jakékoli části vlaků linek S2 a S3, uvedl již dříve server Zdopravy.cz.

Od ledna se v kraji podle serveru rovněž redukují prodejní místa, a to z 56 na 42. "S ohledem na řádné hospodaření s finančními prostředky a jejich racionální využití není možné udržovat rozsah kamenné prodejní sítě na historické - stávající - úrovni a souběžně rozvíjet a provozovat alternativní způsoby prodeje jízdních dokladů," uvedla mluvčí Jihomoravského kraje Monika Brindzáková.

Hlavní nápor cestujících se očekává až od pondělí, kdy skončí prázdniny a dovolené. Lidé dojíždějící do práce a děti a studenti do školy však obvykle mívají předplatní jízdenky a starost s nákupem jednorázové jim odpadá.