Benzin a nafta v Česku výrazně zdražují. Dovolenou mohou prodražit i Trumpovy kroky

před 1 hodinou

Pohonné hmoty zdražují sedmý týden v řadě. Tento týden se ceny vyšplhaly na úroveň září roku 2015.

Praha - Pohonné hmoty v České republice nadále zdražují. Cena benzinu za poslední týden stoupla o 36 haléřů na 31,70 koruny za litr. Nafta je dražší o 40 haléřů a řidiči ji u pump koupí v průměru za 30,78 koruny za litr. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny pohonných hmot sleduje.

Paliva v Česku zdražují sedmý týden v řadě. Tento týden se ceny vyšplhaly na úroveň září roku 2015. Podle analytika Štěpána Křečka ze společnosti BH Securities se dá očekávat narůst cen i v příštím týdnu.

Analytici se shodují, že za stoupajícími světovými cenami ropy stojí mimo jiné prohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa, který nejdřív avizoval vypovězení jaderné dohody s Íránem, což následně udělal.

"Navíc Spojené státy po vypršení přechodného období uvalí rozsáhlé sankce na Írán, což omezí nabídku ropy na světových trzích. Írán těží téměř čtyři procenta světové produkce ropy, přičemž po uvalení předchozích sankcí klesla těžba íránské ropy až o milion barelů denně," vysvětlil Křeček.

K další krizi se podle analytika společnosti Cyrrus Lukáše Kovandy schyluje ve Venezuele, která je dalším klíčovým světovým producentem ropy. "Pokud v tamních prezidentských volbách, vypsaných na 20. května, zvítězí stávající prezident Nicolas Maduro, Spojené státy mohou dále omezit dovoz venezuelské ropy," vysvětluje Kovanda.

Kovanda dodává, že ve prospěch českých řidičů hraje silnější koruna. "I tak ovšem při setrvání ceny ropy na úrovni kolem 75 dolarů za barel nelze vyloučit růst cen benzínu v ČR průměrně až do pásma 34,50 až 34,70. Litr benzinu by tak byl přibližně až o tři koruny dražší než dnes. V podobném rozsahu by zdražila také nafta," upozornil.

Nejdráž nadále tankují motoristé v Praze. Litr naturalu je vyjde v hlavním městě v průměru na 32,82 koruny a nafta na 31,90 koruny. Přes 32 korun se cena benzinu přehoupla ještě v krajích Středočeském, Plzeňském a Vysočina. V těchto krajích je zároveň nafta dražší než 31 korun za litr.

Nejlevněji se naopak tankuje v Ústeckém kraji, kde litr benzinu stojí 31,26 koruny. Nafta vyjde řidiče nejlevněji v Královéhradeckém kraji, kde ji čerpadláři prodávají průměrně za 30,30 koruny.

Průměrná cena k 9. květnu (v korunách za litr):