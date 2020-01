Nebe nad Íránem se uzavírá. Mnohé aerolinky nechtějí riskovat, raději letí oklikou

Změny tras, ke kterým přistoupily některé aerolinky kvůli napětí v americko-íránských vztazích, nemají na letecký provoz v Česku vliv. Řekl to mluvčí Řízení letového provozu (ŘLP) Richard Klíma. Úpravy ve vedení linek jsou podle něj záležitostí jednotlivých leteckých společností. Dopady nezaznamenalo ani Letiště Praha, uvedl jeho mluvčí Roman Pacvoň.

Americký Federální úřad pro letectví (FAA) nově zakázal americkým leteckým společnostem přelety nad Irákem, Íránem, Ománským zálivem a vodami mezi Íránem a Saúdskou Arábií.

Učinil tak poté, co Írán v noci na středu raketami zaútočil na základny s americkými a dalšími koaličními vojáky. Změnit trasy svých letů nad oblastí Blízkého východu kvůli eskalaci napětí mezi USA a Íránem se rozhodly také některé komerční letecké společnosti, uvedla agentura AP.

"Nemá to vliv na letový provoz ve střední Evropě nebo v našem regionu," řekl Klíma. Aerolinky mají podle něj bezpečnostní doporučení a záleží na nich, zda k nim při plánování tras přihlédnou.

Letiště Praha má momentálně přímé letecké spojení na Blízkém východě do jordánského Ammánu, libanonského Bejrútu, katarského Dauhá, dále Dubaje a Šardžá ve Spojených arabských emirátech a izraelských měst Tel Aviv a Ejlat.

Letiště zatím neeviduje žádný zrušený nebo zpožděný let do této oblasti. "Všechny linky do tohoto regionu jsou dnes v provozu dle platného letového řádu," uvedl Pacvoň. Informacemi o případných změnách tras, ke kterým by aerolinky přistoupily kvůli americko-íránské krizi, podle mluvčího letiště nedisponuje.

Trasy svých leteckých linek odklonila z íránského vzdušného prostoru třeba australská společnost Qantas, malajsijská Malaysian Airlines nebo Singapore Airlines. Indické generální ředitelství pro civilní letectví všem indickým komerčním aerolinkám doporučilo vyhnout se vzdušnému prostoru Iráku, Íránu a nad Perským zálivem. Trasy mění také Vietnam Airlines a nejméně dvě kazašské letecké společnosti - Air Astana a SCAT - zvažují přesměrování nebo zrušení svých letů nad Íránem.

Napětí ve vztazích mezi Íránem a Spojenými státy se vyhrotilo poté, co Američané při pátečním raketovém útoku poblíž letiště v iráckém Bagdádu zabili íránského generála Kásema Solejmáního, kterého mnoho Íránců považovalo za národního hrdinu. Írán v reakci v noci odpálil více než dvě desítky balistických střel ze svého území na dvě základny v Iráku, na kterých jsou vojáci západní koalice vedené USA.