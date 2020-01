Airbus loni vyrobil nejvíce letadel na světě. Poprvé za osm let předstihl Boeing

Evropský výrobce letecké techniky Airbus loni podle předběžných údajů dodal na trh rekordních 863 letadel, čímž mírně překonal vlastní cíl, byť v průběhu roku snížený. Stal se tak největším výrobcem letadel na světě - poprvé od roku 2011 překonal amerického konkurenta Boeing.

Změna na pozici světové jedničky ve výrobě letadel se nicméně očekávala. Boeing se totiž potýká s vážnou krizí, do které se dostal po dvou smrtelných haváriích a následné odstávce letadel svého nejprodávanějšího modelu 737 MAX.

Oficiální výsledky by měl Airbus oznámit zhruba do týdne. Pokud se předběžná data o loňském prodeji potvrdí, bude to proti předchozímu roku nárůst o 7,9 procenta.

Boeing dodal v období od ledna do konce listopadu loňského roku na trh 345 letadel. To je méně než polovina toho, co dodal ve stejném období roku předchozího.

Předběžná data o prodeji letadel Airbus však podle Reuters ještě více zdůrazňují, jakou cestu musí Boeing urazit, aby své tržní postavení získal zpět. V roce 2018 dodal Boeing na trh 806 letadel.

Airbus v říjnu snížil celoroční odhad počtu dodaných letadel o dvě až tři procenta na 860 strojů. Předběžná data tedy ukazují, že skutečný počet překonal tento cíl o tři letadla.

