Video: Aplaus počítači. Airbus má letadlo, které dokáže samo vzlétnout i přistát

Barbora Bášťěcká/Ihned.cz

Evropský výrobce letadel Airbus dokončil testování autonomního vzletu, pojíždění a přistávání. Jeho letadla zvládla každou z těchto fází letu sama bez zásahu pilotů. Výsledky testování by tak mohly být krokem k tomu, aby mohly lety v budoucnu fungovat bezpilotně.

Neznamenalo by to, že z kokpitů úplně zmizí piloti, létání by ale mohlo být bezpečnější a pilotům by to mělo usnadnit náročnou práci, oznámila evropská firma na své webové stránce.

Prvního milníku firma dosáhla již v prosinci loňského roku, kdy oznámila, že se jí ve francouzském Toulousu podařilo uskutečnit první bezpilotní vzlet.

Společnost poté zveřejnila i video, ve kterém je vidět, jak piloti navedou letadlo na vzletovou dráhu a pak jen sedí a pozorují, jak letadlo sleduje vedoucí linie na ranveji, rozjede se a při dosažení vzletové rychlosti se zvedá úplně samo.

Základem jsou technologie, které umí rozpoznávat obraz. Ty jsou napojené na vnější kamery, jež poskytují pohled z ocasu a z podvozku letadla. Stroj má díky nim "oči", které zajišťují, že se dokáže v prostoru orientovat sám.

Airbus je první společností, které se za pomoci vizuálních technologií něco takového podařilo.