Aerolinky KLM ruší na léto až 20 letů denně. Důvodem je nedostatek zaměstnanců

Analýza zpracovaná ministerstvem spravedlnosti odhalila zásadní nedostatky ve fungování Vrchního státního zastupitelství v Olomouci. Kandidát na olomouckého vrchního státního zástupce Radim Daňhel má během několika dnů předložit návrh řešení a ministr Pavel Blažek (ODS) se poté rozhodne, zda jej jmenuje do funkce. Blažek to v pátek řekl novinářům po setkání s Daňhelem, kterého označil za kvalitního kandidáta na funkci. Daňhel by mohl nahradit Ivo Ištvana, který od dubna přešel jako státní zástupce na Nejvyšší státní zastupitelství v Brně.

Na asi hodinové schůzce Blažek s Daňhelem řešil problémy, které odhalila analýza. "Nedopadla dobře," řekl ministr. Dodal, že problémy se ve srovnání s Vrchním státním zastupitelstvím v Praze objevily jak v hospodaření, tak efektivitě olomouckého úřadu. Daňhel podle Blažka v řádu dnů předloží návrh na reorganizaci a restrukturalizaci zastupitelství a na jeho základě jej Blažek jmenuje, či nejmenuje do funkce.