Do letadla jen s kabelkou. Další aerolinky zpoplatňují zavazadla, pomůže náš přehled

Norwegian Air Shuttle

Norské aerolinie zpoplatnění batohu, tašky nebo kufru na palubě odůvodňují nouzí o prostor. Podle nich je mylná představa, že letadlo disponuje dostatkem úložného místa, aby si každý cestovatel mohl dát nahoru zavazadlo.

"Většina našich letounů přepravuje 186 pasažérů a má místo na zhruba 80 kabinových zavazadel," uvedla viceprezidentka projektového managementu firmy Cecilie Nybo Carlsenová. Podle ní nová pravidla zpříjemní lidem nástup do letadla i samotnou cestu, protože se posádka nebude muset zdržovat s přerovnáváním zavazadel, a do cílové destinace se tak let dopraví bez zpoždění.

Pro britský deník The Independent kritizovala zpřísněnou norskou zavazadlovou politiku například irská společnost Send My Bag. Ta poskytuje mezinárodní přepravu zavazadel cestujícím, kteří se chtějí vyhnout placení poplatků leteckým společnostem. "Je to zklamání, ale ne překvapení, že Norwegian naskočily na tento trend a začaly účtovat za kabinová zavazadla," řekl výkonný ředitel firmy Adam Ewart.