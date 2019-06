Dopisy Leonarda Cohena se vydražily za 20 milionů. Hudební legenda je psala své múze

Asi 50 milostných dopisů, které kanadský zpěvák Leonard Cohen psal své milence a múze Marianne Ihlenové v 60. letech minulého století, se v internetové aukci vydražily za pětinásobek očekávané ceny. S odkazem na sdělení aukční síně Christie's o tom dnes informoval kanadský zpravodajský server CBS. Všechny předměty v nabídce spojené s Cohenem se prodaly za téměř 1,2 miliony kanadských dolarů (přes 20 milionů korun).

Dopisy jsou podle CBS kronikou milostné aféry mezi Cohenem a Ihlenovou a dokumentují zpěvákovu proměnu z básníka, který má problémy prorazit, ve slavného muzikanta.

Oba se poprvé potkali v roce 1960 na řeckém ostrově Hydra. Ihlenová se následně stala inspirací pro řadu Cohenových známých písní, například So Long, Marianne, Bird on a Wire nebo Hey, That's No Way to Say Goodbye.

Nejvíce v dražbě utržil dopis z prosince 1960, který se prodal za 75 tisíc kanadských dolarů (téměř 1,3 milionu korun). Původní nejvyšší odhad aukční síně byl přitom 13 tisíc dolarů (necelých 221 tisíc korun).

Dopis z roku 1964, ve kterém Cohen napsal "jsem slavný, ale prázdný", se prodal za více než 46.000 kanadských dolarů (skoro 782.000 korun).

Vrcholem pětidenní internetové aukce byl italský bronzový zvon z 15. či 16. století, který visel v domě na Hydře, kde Cohen s Ihlenovou společně bydleli. Prodal se za více než 107.000 kanadských dolarů (přes 1,8 milionu korun).

Cohen se narodil v roce 1934 a začínal jako básník a spisovatel, než se rozhodl pro kariéru písničkáře. Proslavil se svými tichými, melancholickými písněmi o ztracené nebo poškozené lásce a vžila se pro něj označení jako "velekněz patosu" nebo "kmotr pochmurné nálady", píše zpravodajský server BBC.

Cohen i Ihlenová zemřeli v roce 2016 na leukémii.