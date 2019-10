Milionářů přibývá, vlastní skoro polovinu světového bohatství. Řada zemí však chudne

Celosvětové bohatství vzrostlo do poloviny letošního roku meziročně o 2,6 procenta na více než 360 bilionů dolarů (8,27 biliardy korun). Znamená to, že na každého dospělého člověka na planetě z toho bohatství připadá rekordních 70 850 dolarů, tedy v přepočtu zhruba 1,625 milionu korun. Je to jen o 1,2 procenta více než v polovině roku 2018.

Na to, aby člověk spadal mezi "top 10 %" nejbohatších lidí světa, musí vlastnit minimálně 109 400 dolarů, tedy asi 2,5 milionu korun. Do "top 1 %" nejbohatších pak bude patřit v případě, bude-li jeho jmění dosahovat alespoň 936 400 dolarů, v přepočtu skoro 21,5 milionu korun.

Největší změny v počtu dolarových milionářů

Země Obyvatel s majetkem nad 1 mil. USD Změna oproti roku 2018 USA 18 614 000 + 675 000 Japonsko 3 025 000 + 187 000 Čína 4 447 000 + 158 000 Německo 2 187 000 + 65 000 Nizozemsko 832 000 + 43 000 Brazílie 259 000 + 42 000 Indie 759 000 + 34 000 Španělsko 979 000 + 33 000 Kanada 1 322 000 + 30 000 Švýcarsko 810 000 + 19 000 … Austrálie 1 180 000 -124 000 Velká Británie 2 460 000 -27 000 Turecko 94 000 -24 000 Itálie 1 496 000 -19 000 Saúdská Arábie 147 000 -16 000 Hongkong 516 000 -12 000 Francie 2 071 000 -11 000 Řecko 68 000 - 7 000 Svět celkem 46 792 000 + 1 146 000

Do elitní skupiny dolarových milionářů se za rok nově dostalo přes 1,1 milionu lidí. O nárůst jejich počtu se podle ekonomů postaral nejen globální ekonomický růst, ale také růst nerovnosti. Svou roli sehrály rovněž kurzové výkyvy, kvůli kterým boháči naopak i ztráceli, a to v zemích jako Austrálie, Velká Británie nebo Turecko.

Zatímco dolaroví milionáři vlastní 44 procent celosvětového bohatství, 10 procent těch nejbohatších drží hned 82 procent. Na "spodních" 90 procent lidí tedy připadá 18 procent světového bohatství, zatímco před 19 lety to bylo procent jedenáct.