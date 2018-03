Dokážeme vybírat mýto levněji, chlubí se Kapsch. Dejte nám slevu už letos, reaguje Ťok

před 1 hodinou

Správce mýtného systému uvedl, že je možné snížit provozní náklady na výběr mýta o půl miliardy korun ročně. Ministr dopravy Dan Ťok chce s firmou začít jednat o slevě ještě letos.

Praha - Celkem 10,4 miliardy korun se loni vybralo v Česku na mýtném. Za jeho výběr stát společnosti Kapsch, která poplatky od kamionů a autobusů na dálnicích a silnicích I. třídy vybírá, zaplatil 1,5 miliardy korun.

Ministr dopravy Dan Ťok (ANO) dnes vyzval společnost Kapsch, aby ještě letos cenu za výběr mýta snížila. Reagoval tím na prohlášení firmy z minulého týdne, ve kterém vedení společnosti uvedlo, že pokud se stát i do budoucna rozhodne pro zachování současného systému mýtných bran, je možné provozní náklady snížit z loňských 15 procent na 8,6 procenta. Ročně by tak stát za provoz neplatil ani miliardu korun.

Přestože se vyjádření Kapsche týkalo tendru na nového provozovatele mýtného systému v Česku po roce 2019, Ťok chce, aby firma zlevnila ještě letos. "Vyzval jsem ředitele společnosti Kapsch Karla Feixe, abychom neprodleně začali jednat a mohli co nejdříve snížit provozní náklady na 8,6 procenta," prohlásil Ťok.

Podle společnosti Kapsch je však možné náklady snížit až po roce 2020, a to díky změně metodiky v rámci zadávací dokumentace. Podle firmy se nákladovost na provoz sníží požadavkem na nižší počet distribučních míst ze současných 250 na polovinu, dále zrušením bonusu za úspěšnost výběru a také zavedením placení takzvaného dissagia (poplatek za platbu kartou) mimo provozovatele mýtného systému.

"Pokud by se měly podmínky nového tendru aplikovat na současný provoz systému, je potřeba, aby stát začal jednat o změně technických podmínek obsažených v zadání tendru z roku 2005, kterými se Kapsch musí i po prodloužení provozu pod hrozbou vysokých sankcí řídit.

Při vyjednávání dodatků k mýtným smlouvám v roce 2016 nebylo podle právního názoru ministerstva dopravy možno měnit technické podmínky tendru z roku 2005," říká Feix. Podle něj by se v opačném případě jednalo o porušení zákona.

Kapsch uvádí, že je připraven jednat o zmíněném snížení nákladů na provoz mýtného systému s ministerstvem dopravy od 1. ledna 2020.

Aktuálně probíhá výběrové řízení na nového výběrčího mýta. Ministerstvo dopravy 9. března otevřelo obálky se čtyřmi nabídkami firem, které se do tendru hlásí. Podle nich může být výběr mýta v Česku výrazně levnější, než stát původně předpokládal. Zatímco úředníci odhadovali, že si za jeho desetiletý provoz firmy naúčtují až 29 miliard korun, někteří uchazeči šli ve svých nabídkách až na třetinu této sumy.

Do tendru se hlásí současný správce - společnost Kapsch, dále německá firma T-Systems, maďarská NationalTollPaymentServices a slovenský SkyToll, který si za partnera zvolil firmu CzechToll ze skupiny PPF Petra Kellnera.

Tři ze čtyř společností podaly výrazně nižší nabídkovou cenu, než nastavilo ministerstvo. Jedna naopak sumu 29 miliard korun překročila. Ťok ale neprozradil, která z nich. Ministerstvo ani firmy se nechtěly k průběhu soutěže podrobněji vyjadřovat.

Nový správce má začít vybírat poplatky od kamionů a autobusů od roku 2020. Celkem dostane na starost stávajících 1400 kilometrů dálnic a 230 kilometrů silnic 1. třídy. Navíc bude muset rozšířit zpoplatněnou síť o dalších 900 kilometrů silnic 1. třídy.

Ministr Ťok chce zakázku uzavřít do letošního podzimu, aby měl nový provozovatel mýtného systému dostatek času na rozšíření mýta o zmíněných 900 kilometrů. Na to bude mít podle zadání 14 měsíců.

Kdo z uchazečů má největší šanci na úspěch, zatím není jasné. Jednotlivé návrhy musí prostudovat úředníci. To zabere několik měsíců. "Každá z předběžných nabídek má 600 až 1000 stran," vysvětlil Ťok.

Podle něj bude s firmami následně ministerstvo dál jednat. Před podpisem smlouvy tak může dojít ještě k některým úpravám. Už nyní však Ťok věří, že se náklady oproti současnosti výrazně sníží. Za 11 let fungování se v Česku na mýtu vybralo 88 miliard korun. V následující dekádě by to mělo být až 150 miliard.