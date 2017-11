Do účtenkové loterie se zaregistrovalo 459.000 hráčů, poprvé se bude losovat v půlce listopadu

před 31 minutami

Praha - Do říjnového slosování účtenkové loterie k elektronické evidenci tržeb (EET) se do pátku zaregistrovalo zhruba 459.000 aktivních hráčů. Celkově je zatím do slosování za říjen zaregistrováno 10,8 milionu účtenek. Vyplývá to z informací, které ČTK získala od ministerstva financí. Účtenkovou loterii spustilo MF 1. října. O ceny se bude poprvé losovat ve středu 15. listopadu, a to z účtenek vystavených během října a zaregistrovaných do dnešní půlnoci.

Výherní kódy pěti hlavních cen MF poprvé zveřejní ve středu před hlavními večerními zprávami na televizi Prima, tedy v 18:53. Následně v 19:00 zveřejní na internetových stránkách úřadu kompletní výherní listinu. Slosování provede společnost Sazka prostřednictvím certifikovaného generátoru náhodných čísel, takzvaného RNG modulu.

Slosování se bude konat každý 15. kalendářní den v měsíci. První výhra bude milion korun, druhá automobil Ford Focus Kombi za zhruba 400.000 Kč, třetí 300.000 Kč, čtvrtá 200.000 Kč a pátá 100.000 korun. Dále budou moci lidé získat 20 výher po 20.000 Kč, 1000 výher po jednom tisíci Kč a 20.000 výher po stokoruně.

Ministerstvo si od loterie slibuje větší motivaci zákazníků k přebírání účtenek vydaných v EET, jehož efektivita by se tím měla zvýšit. Zájemci mohou registrovat účtenky prostřednictvím formuláře na www.uctenkovka.cz nebo pomocí mobilní aplikace Účtenkovka. Opozice je k zavedení loterie skeptická.

Kritizují ji například Starostové a nezávislí, podle kterých ministerstvo porušuje zákon tím, že kvůli účtenkové loterii zpracovává rodná čísla obchodníků, navíc prostřednictvím soukromé firmy, aniž k tomu má jejich souhlas. Starostové proto již dříve podali podnět k prošetření Úřadu pro ochranu osobních údajů a navrhli dočasné pozastavení loterie.

Do loterie lze zaregistrovat pouze účtenky vydané obchodníkem, který eviduje tržby podle zákona o evidenci tržeb. Od jednoho obchodníka lze z účtenek vystavených v jeden den registrovat pouze jednu.

MF dříve uvedlo, že pokud bude o účtenkovou loterii obdobný zájem jako na Slovensku, bude to považovat za úspěch. Na Slovensku lidé za prvních osm měsíců loterie, která byla spuštěna v září 2013, zaregistrovali zhruba 100 milionů účtenek. Poté zájem opadl.

EET v ČR zatím platí pro hotely a restaurace a maloobchodní a velkoobchodní firmy. Do loterie tak je možné zaregistrovat jen jejich účtenky. Obchodníci v ČR v pracovních dnech v systémech MF denně zaregistrují 13 až 15 milionů účtenek, tedy měsíčně kolem 400 milionů.