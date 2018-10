Hrad vypraví už svou čtvrtou misi do Číny. Zemana doprovodí 60 podnikatelů

Na probíhajícím Česko-čínském podnikatelské fóru se zformovala delegace, která vyrazí už příští měsíc do Číny. Zájem podnikatelů o cestu s prezidentem údajně přesahoval možnosti Hradu.

Praha - Prezidenta Miloše Zemana doprovodí na začátku listopadu na cestu do Číny šedesátičlenná podnikatelská delegace, další desítka firem se k ní připojí přímo v Číně. V úterý to sdělil mluvčí Hospodářské komory ČR Miroslav Diro. Hospodářská komora je organizátorem mise, v jejímž čele bude předseda komory Vladimír Dlouhý. Další zástupce firem obvykle zve i přímo Pražský hrad.

Podnikatelé, kteří se mohli do delegace hlásit bez ohledu na velikost jejich firmy a odvětví, ve kterém působí, budou v Číně déle než hlava státu. V úvodní části cesty doprovodí Zemana od 3. do 6. listopadu při jeho návštěvě na šanghajském mezinárodním veletrhu China International Import Expo. V druhé části od 6. do 9. listopadu zamíří delegace spolu s ministryní průmyslu a obchodu Martou Novákovou (za ANO) do Kuang-čou.

Zájem firem o účast v delegaci byl podle Dira vysoký. "Z kapacitních důvodů jsme nemohli vyhovět všem firmám," uvedl. Podnikatelská delegace tak má 60 členů, další desítka firem se připojí až na místě. V Šanghaji i Kuang-čou připravuje komora podnikatelská fóra, kde mohou české firmy navázat kontakty s novými čínskými obchodními partnery nebo rozvinout spolupráci s těmi stávajícími.

V delegaci budou zastoupeny firmy napříč regiony, odvětvími i obory, dodal Diro. "Například výrobci ultralehkých letadel, komponentů pro vlaky, tramvaje či metro, transformátorů, úpraven vod či obráběcích strojů, ale také třeba producenti stavebního a truhlářského řeziva, slitin a neželezných kovů pro slévárny, ocelárny a hutní průmysl nebo také společnosti zabývající se lázeňskými službami, výzkumem a vývojem léčivých přípravků pro léčbu nádorových a autoimunitních onemocnění, estetickou i nukleární medicínou," shrnul.

Hospodářská komora kvůli podpoře obchodu s Čínou organizuje například Česko-čínské podnikatelské fórum v Praze a řadu podnikatelských misí, uvedl Diro. Poslední mise do Číny se pod jejím vedením uskutečnila loni s tehdejší ministryní pro místní rozvoj Karlou Šlechtovou (za ANO). Komora aktuálně chystá i misi do Izraele, kam zamíří spolu se Zemanem koncem listopadu.

Zeman se v listopadu chystá na svou čtvrtou návštěvu Číny ve funkci prezidenta. Oficiální pozvání na návštěvu údajně dostal od svého čínského protějšku Si Ťin-pchinga prostřednictvím nového čínského velvyslance Čang Ťien-mina, od kterého nedávno na Pražském hradě přijal pověřovací listiny.