O kmitočty pro nejrychlejší sítě má zájem sedm firem. Aukce může zrychlit internet na venkově

před 38 minutami

O aukci kmitočtů v pásmu 3,7 GHz má zájem sedm uchazečů, podle Českého telekomunikačního úřadu by měla začít 13. června. Dražba otevírá prostor případnému novému poskytovateli vysokorychlostního internetu.

Praha - Český telekomunikační úřad (ČTÚ) oznámil jména firem, které se hlásí do dražby na internetové sítě páté generace (takzvané 5G). Ta má být až osmkrát rychlejší než dosavadní technologie LTE. Dražené pásmo ale není vhodné pro mobilní signál, očekává se, že ho operátoři využijí pro internet na venkově.

Do aukce se podle očekávání přihlásili lídři mobilního trhu - T-Mobile, O2 a Vodafone. Vedle nich má o 5G rovněž zájem mobilní operátor Nordic Telecom a regionální poskytovatelé internetu, firmy PODA, Suntel Net a Radio Spectrum CZ. Oproti očekávání se řízení, v němž se bude rozdělovat celkem pět licencí, nezúčastní České Radiokomunikace.

Technologie 5G má v mobilech během následujících let nahradit dosavadní LTE. Frekvenční pásmo 3,7 GHZ, které nyní ČTÚ draží za souhrnnou vyvolávací cenu 145 milionů korun, ovšem není pro mobily vhodné. Očekává se tedy, že zvláště ve venkovských oblastech nahradí dosavadní internetové připojení přes pevné linky nebo technologii wi-fi. Proto ostatně telekomunikační úřad po vítězích aukce požaduje, aby do pěti let vybudovali své 5G sítě alespoň ve 40 procentech menších měst.

"V 5G chceme být především konkurenty wi-fi poskytovatelů a mobilních operátorů, kteří poskytují ADSL," říká šéf Nordic Telecomu Libor Dočkálek. O2 zase upozorňuje na to, že využívání technologie bude podmíněno nákupem nových zařízení, jako jsou routery, které 5G zvládnou. "Vzhledem k fyzikálním vlastnostem tohoto pásma se dá očekávat, že se bude jednat především o lokální sítě," uvádí mluvčí operátora Lucie Pecháčková.

Telekomunikační odborníci od nynější aukce neočekávají, že by na mobilní trh přinesla podstatné změny a podpořila by vstup čtvrtého operátora mezi dominantní mobilní trojku. To by mělo vést k větší konkurenci a případnému zlevňování drahého mobilního internetu v Česku.

Příchod čtvrtého operátora se ale očekává po roce 2020, kdy bude ČTÚ dražit kmitočty, které nyní využívají televizní stanice. Ty by měly být vhodné také pro výstavbu celostátních mobilních sítí a třeba Nordic Telecom už oznámil, že by měl zájem se vedle velké mobilní trojky do takové aukce přihlásit.