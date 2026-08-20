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Zahraničí

Dluh USA poprvé překonal 40 bilionů dolarů. Odborníci varují před krizí

ČTK

Celkový veřejný dluh federální vlády Spojených států poprvé překonal hranici 40 bilionů dolarů (828 bilionů korun). Oznámilo to ve středu večer americké ministerstvo financí. Prudce rostoucí náklady na obranu, sociální programy i splátky úroků daleko převyšují příjmy federálního rozpočtu, které navíc brzdí daňové úlevy, upozornila agentura Reuters.

Press briefing in the James S. Brady Press Briefing Room at the White House in Washington
Nesplacený veřejný dluh USA vzrostl na 40,047 bilionu dolarů. Hranici 39 bilionů překonal v březnu a 38 bilionů loni v říjnu. Na snímku je americký ministr financí Scott Bessent.Foto: REUTERS – Kylie Cooper
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Podle agentury Reuters někteří pozorovatelé varují, že se Spojené státy blíží rozpočtové krizi.

Denní výkaz ministerstva financí za úterý ukázal, že nesplacený veřejný dluh USA vzrostl na 40,047 bilionu dolarů. Tento milník byl překročen pouhých pět měsíců poté, co v březnu dluh dosáhl 39 bilionů dolarů. V říjnu, opět jen o pět měsíců dříve, dluh překročil 38 bilionů.

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Za posledních necelých deset let se přitom zdvojnásobil, upozorňují agentury. V lednu 2017, kdy se prezidentem poprvé stal Donald Trump, federální veřejný dluh činil 19,95 bilionu dolarů.

Zhruba jedna třetina tohoto nárůstu připadá na období dvou let, kdy vláda intenzivně čerpala úvěry na financování opatření proti pandemii covidu-19, která zavedl Trump během prvního funkčního období a po něm i prezident Joe Biden. Zbytek lze podle Reuters přičíst fiskálním rozhodnutím obou prezidentů v kombinaci s dlouhodobou nerovnováhou mezi daňovými příjmy a výdaji.

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Skupiny pro rozpočtový dohled už několik týdnů předpovídaly, že dluh překročí hranici 40 bilionů dolarů. Současně varovaly před vypuknutím dluhové krize v plném rozsahu, pokud zákonodárci nezačnou řešit neudržitelný fiskální výhled a nezvýší daně, neosekají výdaje, případně obojí, píše Reuters.

Prudce rostoucí veřejný dluh a další překonaný milník se podle odborníků už nyní promítají do peněženek Američanů - zvyšují náklady na úvěry, například na hypotéky a automobily, tlačí na pokles mezd v podnicích, které mají méně peněz na investice, a vedou ke zdražování zboží a služeb.

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