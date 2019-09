Divoký brexit ohrožuje dodávky českého tankového piva. V kolonách se rychle zkazí

Po brexitu může vývoz tankové plzně na britské ostrovy zcela skončit. Ohrožují ho totiž celní kontroly a kolony na hranicích. V rozhovoru pro Hospodářské noviny to uvedl manažer Grant McKenzie, který má v Plzeňském Prazdroji na starosti právě přípravu na odchod Velké Británie z Evropské unie. Komplikace v souvislosti s brexitem ale očekává i konkurence.

"Pořád nevíme, co přesně se po brexitu stane, počítáme se všemi scénáři, tedy i se zavedením celních kontrol na hranicích. Kvůli tomuto zdržení budeme možná muset přestat do Británie úplně vyvážet tankové pivo a přejít pouze na prodej piva v sudech," řekl v rozhovoru McKenzie.

Tankové pivo je na přepravu náročnější - kvůli svým vlastnostem nesmí přijít do kontaktu s okolím, a je-li správně skladované, vydrží čerstvé tři týdny. Dlouhé zdržení na hranicích by se tak na jeho kvalitě katastrofálně podepsalo, míní McKenzie.

Stopka vývozu piva z tanků do Británie by pak podle něj následně dopadla na velikost prodejů Plzeňského Prazdroje, protože tankové pivo je mezi Brity oblíbené.

Vývoz Plzeňského Prazdroje do Británie: Export do Británie představuje tři procenta z celkového vývozu pivovaru;

Z něho 62 procent tvoří pivo v sudech;

23 procent tvoří lahvové pivo;

10 procent tvoří tankové pivo;

5 procent tvoří pivo v plechovkách.

"Čepované pivo tvoří zhruba 70 procent našich prodejů v Británii. Zbylých 30 procent připadá na balené pivo," upřesňuje pro Aktuálně.cz Zdeněk Kovář z tiskového oddělení Plzeňského Prazdroje.

Nicméně zdaleka největší podíl vývozu plzeňského pivovaru do Velké Británie tvoří pivo v sudech - a to 62 procent, následuje lahvové pivo (23 procent). Tankové pivo tvoří jen zhruba deset procent z celkového vývozu na ostrovy. Pět procent pak doplňují plechovky.

Pivovar má v zemi v současnosti 17 hospod, kam tankový Pilsner Urquell dodává. Z toho devět se nachází přímo v Londýně. "A měli jsme rozjednané zakázky s dalšími hostinci, kvůli brexitu jsme ale zatím plány na rozvoj odložili. Nedokážeme zaručit, že jim tankové pivo dodáme včas, aby se nezkazilo," dodal McKenzie pro HN.

Velká Británie představuje pro Plzeňský Prazdroj z hlediska objemu asi tři procenta z celkového exportu. "Ve srovnání s našimi největšími exportními trhy je to výrazně méně: zhruba 10krát méně než Slovensko, pětkrát méně než Německo a třikrát méně než Jižní Korea," připomíná Kovář.

Klíčový trh pro české pivovary

Británii považuje za velmi důležité teritorium konkurenční Budějovický Budvar - patří pro něj do pětice největších trhů. V zemi má Budvar v současnosti deset tankových hospod a podíl tankového piva na celkovém vývozu pivovaru do Británie činí čtyři procenta.

"Tankové pivo má trvanlivost pouze 21 dnů a v krajním případě by dlouhé zdržení na hranicích mohlo jeho vývoz zcela znemožnit. Nicméně neočekáváme, že taková situace nastane," říká Petr Samec z tiskového oddělení Budvaru.

"Jsme připraveni na různé varianty a budeme na ně operativně reagovat dle vývoje situace. Již máme například vyjednaný speciální celní režim, při kterém by se tankové pivo celně odbavovalo až v našem skladu v anglickém vnitrozemí - tím bychom se vyhnuli zdržení na hranicích," doplňuje Samec.

Pokud by hranice byly kvůli dlouhým frontám zcela neprůjezdné, nahradil by pivovar podle Samce tankové pivo pivem sudovým s delší trvanlivostí - zvolil by tedy stejnou strategii jako Plzeňský Prazdroj.

Další z největších českých výrobců Pivovar Staropramen dováží pivo do více než dvou tisíc britských hospod. "Vzhledem k naší silné pozici na trhu i obchodnímu partnerovi věříme, že brexit nebude mít na další vývoj našich prodejů zásadní vliv," říká pro Aktuálně.cz tisková mluvčí pivovaru Denisa Mylbachrová.

Mluvčí ovšem připouští, že v případě tvrdého brexitu lze problémy předpokládat. "Očekávají se komplikace typu administrativních bariér, delšího čekání na hranicích a podobně. To vše může zkomplikovat distribuci či zvýšit náklady, což může mít dopad třeba na cenu výrobků," dodává Mylbachrová.

Ostatně navýšení cen českého piva, a tím i poklesu zájmu zákazníků se obává i Prazdroj. Důvodem ke zdražování by podle pivovaru mohlo být zejména pokračující oslabování britské libry.

Loni se v tuzemsku podle nejnovějších dat Českého svazu pivovarů a sladoven uvařilo rekordních 21,3 milionu hektolitrů piva, tedy o milion více než o rok dříve. Do zahraničí přitom putovalo o 11,8 procenta více než o rok dříve - celkem 5,2 milionu hektolitrů.

Export na britský trh přitom představuje přibližně pět procent celkového vývozu piva z Česka. Nejde tedy sice o největší vývozní trh, pro pivovary je ale prestižní. Mezi nejsilnější trhy co do vyvezeného objemu patří sousední Německo a Slovensko. Stále větší oblibě se česká produkce těší například v Maďarsku, kam se piva ve srovnání s předchozím rokem loni vyvezlo o 60 procent více.