Z Česka loni odteklo 280 miliard. Babiš si firmy pozval, chce je přemluvit po dobrém

Premiér chce udržet peníze nadnárodních firem v Česku, nehodlá ale více danit, s firmami se chce domluvit, aby peníze v tuzemsku investovaly.

Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) se v úterý sešel s šéfy nejvýznamnějších zahraničních firem, které mají pobočku v Česku. Důvodem byla diskuse o odlivu zisků do zahraničí. Premiér chce udržet peníze nadnárodních firem v Česku, nehodlá ale více danit, s firmami se chce domluvit, aby peníze v tuzemsku investovaly. Píšou o tom Lidové noviny (LN). Podle údajů České národní banky (ČNB) loni odteklo zahraničním matkám českých firem 280 miliard korun.

Tři biliony zmizely za hranice Při sečtení všech dividend z přímých investic, které odtekly od vzniku České republiky, vyjde částka přesahující tři biliony korun, spočítaly Hospodářské noviny. Loni to podle propočtů deníku bylo 237 miliard, ČNB uvádí částku 280 miliard. Více peněz zahraniční firmy z Česka odvedly už jen v roce 2016. Hodnoty jsou očištěné o inflaci.

"Vysvětlil jsem jim, že veřejnost vnímá odchod zisků negativně. Chci, aby ukázali, že už tady peníze investují, a aby investovali ještě více. A tím pádem se zbaví nálepky, že berou tolik peněz pryč," uvedl Babiš.

Líbil by se mu veřejný žebříček firem, které do republiky vkládají nejvíce financí v rámci zodpovědného chování, ať už do svých zaměstnanců příspěvkem na důchodové spoření, do stavby školek ve městě, kde sídlí, nebo třeba podporou kultury. Premianti pak mají být ostatním příkladem. V ideálním výhledu bude na konci cesty třeba fond národního vzdělávání, kam firmy přispějí každoročními sumami o mnoha nulách, a i samy budou těžit z precizněji vzdělaných pracovníků ve vysoce odborných profesích, jako jsou nanotechnologie, píše deník.

Peníze do Česka tekly ve velkém. Teď tečou z něj

Tématu se věnovaly i Hospodářské noviny, podle kterých se Česko v odtoku zisků v poměru k hrubému domácímu produktu dostalo s hodnotou 4,55 procenta na druhé místo evropského žebříčku. Předběhlo dokonce i Irsko s vysokým podílem 4,18 procenta.

"Důvodem je v první řadě velmi solidní tempo růstu české ekonomiky, které se promítalo i do růstu zisků investorů. Mnoho velkých zahraničních investic do české ekonomiky už se také pomalu blíží konci své výnosové životnosti, která je odhadována v průměru na nějakých 15 let," vysvětlil pro HN ekonom České spořitelny Michal Skořepa.

Do země v minulosti tekly peníze ve velkém. Česko řadu let vedlo v regionu nejen v podílu zahraničních investic na obyvatele, ale také v objemu přitékajících investic. Výjimečnou pozici země ilustrují data OSN, podle nichž mezi lety 1990 a 2010 do Česka připlulo třikrát více investic, než by odpovídalo světovému významu tuzemské ekonomiky.

Firmám se zájem vlády líbil

Na úterní diskusní večeři sezval premiér 26 vrcholových manažerů z nejvýznamnějších zahraničních firem v Česku. Například z automobilek Škoda Auto či Hyundai, z operátorů Vodafone a T-Mobile, z České spořitelny či Googlu. Všechny oslovené společnosti, které měly v Lichtenštejnském paláci vyslance, podle LN kvitují s povděkem, že se s nimi chce vláda bavit, slyšet jejich pohled na věc, spolupracovat na řešeních a připustit, že mnohé z nich tady peníze už reinvestují.

Babiš chce v návaznosti na úterní schůzku vystavět pravidelnou platformu, další setkání se podle listu odehraje ještě letos a mají na něm padat již konkrétní náměty.

Na myšlenku, že bude lepší zkusit najít smír mezi státem a kapitálem než mu vyhlašovat válku, přivedl premiéra advokát a předseda Česko-izraelské smíšené obchodní komory Pavel Smutný. Podle deníku dal spolu s dalšími zástupci byznysu a národohospodáři dohromady analýzu s názvem Strategie růstu bohatství České republiky, na níž je nová premiérova platforma postavena.

Podle údajů České národní banky loni odteklo zahraničním matkám českých firem 280 miliard korun, o rok dříve číslo dosáhlo desetiletého maxima - 288 miliard Kč. Hlavní potíž není v absolutním čísle, ale v kontextu. V porovnání s jinými státy a při zohlednění makroekonomických předpovědí se ukazuje, že odsud mizí peníze minimálně dvakrát víc, než by tomu mělo podle všeho být, uzavírá list.