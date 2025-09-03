Ekonomika

Disney zaplatí deset milionů dolarů za urovnání žaloby ohledně soukromí dětí

Americký mediální a zábavní gigant Walt Disney zaplatí deset milionů dolarů (zhruba 210 milionů Kč) za urovnání žaloby, podle které umožňoval nezákonné shromažďování údajů o dětech. Informovala o tom agentura AP.
Americká Federální obchodní komise tvrdí, že společnost Disney porušovala americký zákon o ochraně soukromí dětí na internetu, podle kterého webové stránky a aplikace zaměřené na děti potřebují souhlas rodičů, aby mohly shromažďovat údaje o dětech ve věku do 13 let.

Podle žaloby společnost Disney některá videa umístěná na platformu YouTube řádně neoznačovala jako obsah určený dětem. To umožňovalo shromažďovat osobní údaje o dětech ve věku do 13 let sledujících tato videa a využívat získaná data k cílené reklamě, tvrdí FTC.

Americký internetový gigant Google, který je majitelem platformy YouTube, se již v roce 2019 dohodl na zaplacení 170 milionů dolarů za urovnání podobné žaloby, připomíná agentura AP.

