Dinosaurus v obýváku. Fosilie se staly módou bohatých, v aukcích za ně utrácí miliony

Lukáš Vincent

Jako živé by je do obýváku nikdo nechtěl. Ovšem jako dekorace jsou velmi žádané. Kostry prehistorických zvířat se staly módou mezi soukromými sběrateli a na aukcích se o zachovalé exempláře strhávají intenzivní boje. Minulý týden dokonce navzdory současné ekonomické nejistotě padl nový rekord. V nejvyšší kvalitě se přitom na trhu objeví pouze párkrát do roka.