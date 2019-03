Díky břidlici budou USA do pěti let těžit více ropy než Rusko. Ohrozí dominanci Saúdů

před 36 minutami

Spojené státy se díky masivnímu rozvoji těžby ropy z břidličných formací stanou v příštích pěti letech motorem růstu nabídky ropy na světovém trhu. Do roku 2024 předstihnou Rusko a ohrozí pozici Saúdské Arábie jako největšího světového vývozce ropy. Uvedla to v úterý Mezinárodní agentura pro energii (IEA) ve zprávě, která analyzuje trh s ropou a výhled na příštích pět let.

Těžba ropy včetně plynových kondenzátů a dalších uhlovodíků v USA do roku 2024 podle IEA vzroste na 19,6 milionu barelů denně z 15,5 milionu vloni. Samotná těžba ropy se zvýší na 13,7 milionu barelů denně z téměř 11 milionů loni. I když globální růst poptávky po ropě zpomalí, zejména kvůli oslabení v Číně, v příštích pěti letech poptávka v průměru poroste každoročně o 1,2 milionu barelů denně. V roce 2024 by měla dosáhnout 106,4 milionu barelů denně. Vrchol poptávky po ropě navíc podle IEA zatím není na dohled, klíčovou hnací silou poptávky zůstane petrochemie a letecké palivo, zejména ve Spojených státech a v Asii. Poptávka po těchto produktech bude více než kompenzovat oslabení zájmu o benzin způsobené vyšší efektivitou i orientací na elektromobily. Globální trhy s ropou nyní procházejí obdobím mimořádných změn s dlouhodobým dopadem na energetickou bezpečnost a rovnováhu na trhu, uvádí IEA. Za světovou expanzí nabídky stojí zejména USA, růst je ale zřetelný i v dalších zemích mimo Organizaci zemí vyvážejících ropu (OPEC). Například v Brazílii, Norsku či Guyaně. Spojené státy díky bezprecedentnímu rozvoji břidlicového sektoru loni zvýšily těžbu o 2,2 milionu barelů denně. Do roku 2024 přidají další čtyři miliony barelů a jejich podíl na celkovém nárůstu kapacit bude činit 70 procent. Katar po novém roce vystoupí z organizace OPEC, chce se zaměřit na těžbu plynu číst článek Postavení předního světového těžaře si upevní Irák, který se podle prognózy IEA stane třetím největším zdrojem nové nabídky a motorem růstu v rámci OPEC. Zvýšení těžby bude muset kompenzovat výrazné výpadky z Íránu a Venezuely, jakož i z Libye, kde je situace stále nestabilní. "Pro odvětví těžby ropy jsou to mimořádné časy, protože geopolitika se na trzích ropy stává čím dál důležitějším faktorem a globální ekonomika zpomaluje," uvedl výkonný ředitel IEA Fatih Birol. "Všude, kam se podíváme, se začínají objevovat noví hráči," pokračoval Birol. "To platí zvláště pro Spojené státy, které jsou z hlediska zvyšování nabídky zdaleka největším šampionem," dodal. Doba uhelná pomalu končí. Téměř polovina uhelných elektráren je dle ekologů ve ztrátě číst článek