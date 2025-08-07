Ekonomika

Digitalizace stavebního řízení stále nefunguje podle očekávání, tvrdí samosprávy

před 1 hodinou
Současný stav digitalizace stavebního řízení považuje 65 procent zástupců měst, obcí a krajů za problematický, pětina negativní dopady nepociťuje. Vyplývá to z červnového průzkumu, jehož výsledky poskytla společnost CEEC Research.
Do průzkumu se zapojila téměř tisícovka lidí. Digitalizace v praxi podle mínění samospráv stále nefunguje podle očekávání. Na škále od nula, tedy zcela nefunkční, do deseti, znamenající plně funkční, udělili respondenti systému průměrnou známku 3,40.

"Průměrná známka 3,40 z deseti jasně ukazuje, že funkčnost systému je vnímaná jako nedostatečná. Většina samospráv hodnotí digitalizaci stavebního řízení spíše negativně, což ukazuje na potřebu zásadnějšího zlepšení," uvedl ředitel CEEC Research prohlásil Michal Vacek.

Aktuální podoba digitalizace podle 43 procent respondentů způsobuje mírná zdržení a komplikace, podle 22 procent zástupců měst a obcí zásadně zpožďuje klíčové projekty a brzdí rozvoj území. Desetina oslovených výrazné problémy nezaznamenala a 11 procent účastníků průzkumu zvládlo technické problémy obejít.

Zřízení hybridního režimu, který kombinuje papírové a digitální formy řízení, vnímá třetina respondentů za přínosný a nezbytný. Naopak podle 28 procent dotázaných jde jen o dočasné řešení, které by měl plně nahradit digitální systém.

Za nejpotřebnější formu podpory považují zástupci obcí především srozumitelnou metodiku krok za krokem, následovanou praktickým školením. Vyjádřili i požadavky na možnost testování systému nanečisto nebo posílení personálních kapacit.

Pracovní skupina na ministerstvu

Výsledky průzkumu Vacek předal ministerstvu pro místní rozvoj, které má stavební řízení na starosti, a o digitalizaci pravidelně diskutuje s ministrem Petrem Kulhánkem (STAN) během kulatých stolů, které CEEC Research organizuje spolu se zástupci stavebních firem, developerů či výrobců stavebního materiálu.

Kulhánek uvedl, že pracovní skupina na ministerstvu, v níž jsou zástupci stavebních úřadů, obcí, architektů nebo projektantů, se bude podílet na tvorbě nového systému.

"Výsledky průzkumu jasně ukazují, že se náběh nového stavebního zákona a související digitalizace velmi nepovedly. A to poškozuje ekonomiku, brzdí rozvoj země a jen dále prohlubuje bytovou krizi. Tratí na tom úplně všichni - stát přichází o desítky miliard na daních, firmám to zásadně komplikuje jejich byznys a lidem to podstatně prodražuje bydlení," komentoval průzkum šéf společnosti Central Group Dušan Kunovský.

Spuštěno před více než rokem

Digitalizaci stavebního řízení stát spustil loni 1. července, od začátku ale systémy způsobovaly úředníkům a stavebníkům problémy. Na základě toho ve vládě skončil ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti), což vyústilo v odchod jeho strany z vlády.

Kabinet následně rozhodl v dalším vývoji systému nepokračovat a plánuje vypsat zakázku na jeho novou podobu. Nový systém by měl být hotový do začátku roku 2028. Do té doby mohou stavební úřady souběžně se špatně fungujícími novými systémy pracovat také v systémech původních.

 
Další zprávy