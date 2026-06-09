Dceřiné firmy Agrofertu odmítají vrátit podporu získanou v Babišově prvním období

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF) vyzval 28 dceřiných firem z holdingu Agrofert, aby dobrovolně vrátily peníze, které čerpaly na podporu zemědělské činnosti. Zahájil předsoudní fázi vymáhacího procesu. Důvodem je údajné porušení zákona o střetu zájmů v letech 2017 až 2021, kdy byl Andrej Babiš (ANO) jako vlastník Agrofertu poprvé premiérem. Informoval v úterý server iROZHLAS.cz.
„Pokud jde o aktuální vymáhání podpor v souvislosti s posouzením problematiky střetu zájmů, fond v mezidobí zahájil předsoudní fázi vymáhacího procesu,“ řekla serveru mluvčí fondu Barbora Šenfeldová. Vedení fondu firmám zaslalo výzvy k vrácení poskytnuté podpory. Dceřiné firmy Agrofertu tak mají možnost peníze vrátit a vyhnout se soudnímu sporu. Konkrétní částky ani termíny pro vrácení podpory fond neupřesnil.
„Jsme přesvědčeni, že jsme postupovali v souladu se zákonem a s dotačními pravidly, a proto nevidíme důvod k vymáhání ani vracení dotací. Jsme připraveni se bránit i soudní cestou,“ sdělil serveru mluvčí Agrofertu Pavel Heřmanský.
Evropská komise i tuzemské soudy došly k závěru, že Babiš v prvním funkčním období střet zájmů nevyřešil a měl na Agrofert, vložený ve dvou tehdy funkčních svěřenských fondech, stále vliv.
Babiš, který byl vloni v prosinci po vyhraných volbách znovu jmenován předsedou vlády, dlouhodobě střet zájmů odmítá. V únoru akcie Agrofertu vložil do nově vytvořeného fondu RSVP Trust, který má být zcela nezávislý. Tím považuje střet zájmů za vyřešený.
Kvůli dotacím Agrofertu si nechával zpracovat analýzu také Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), který mezi zemědělce rozděluje evropské dotace. SZIF v dubnu uvedl, že vložení akcií Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust je v souladu s národní i evropskou legislativou a není důvod, aby holding nemohl čerpat dotace.
Evropská komise minulý týden potvrdila, že české úřady mohly obnovit zemědělské dotace firmám z Agrofertu, nicméně Evropská unie zatím žádné finance neproplácí, dokud celou záležitost s potenciálním střetem zájmů neprověří.
Zemědělský fond zároveň dříve dospěl k závěru, že nebude zpětně vymáhat nárokové evropské dotace, které Agrofert dostal v letech 2017 až 2021, tedy v době, kdy byl jeho někdejší majitel Babiš premiérem.
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