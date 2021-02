Datový provoz loni vzrostl až o 71 procent. Díky on-line výuce i rozvoji smartphonů

Objem přenesených dat v tuzemských mobilních sítích se loni zvýšil o 66 až 71 procent. Provoz v pevných sítích se pak zvýšil o třetinu až polovinu. Důvodem byla nejen omezení související s koronavirovou krizí, kdy se výuka přesunula do domácností a část lidí pracovala z domova, ale i rostoucí využití chytrých mobilních telefonů a zlevňování datových tarifů. Vyplývá to z informací operátorů.

Síť O2 zaznamenala v době zvýšené práce z domova a distanční výuky nárůst fixního datového provozu o 54 procent, mobilního dokonce o 70 procent. "Největšími tahouny provozu byly ale služby streamující video, tedy O2 TV, Netflix, YouTube a podobně. Rekordní datový provoz jsme zaznamenali také na komunikačních platformách, jakými jsou MS Teams, Skype, Zoom nebo Google Meet," uvedla mluvčí firmy Kateřina Mikšovská.

Objem mobilních dat v síti T-Mobilu meziročně vzrostl o 66 procent na více než 166 000 TB. Datový provoz včetně služeb pevného bezdrátového internetu pak dosáhl téměř 451 000 TB, což znamenalo růst o 44 procent proti roku 2019.

Vodafone zaznamenal nárůst objemu přenesených mobilních dat o 71 procent. Jeho kabelová síť, kterou získala od UPC, pak zvýšila objem dat o 30 procent. "Vliv samozřejmě měl i koronavirus a situace, kdy se lidé místo osobního setkání mohli potkávat a domlouvat jen vzdáleně. Musím ale zdůraznit, že datové objemy rostou stabilně. Důvodem je například to, že ve společnosti už roky přibývá chytrých mobilních telefonů, zvyšuje se jejich výkonnost a tím i přenesený objem dat. Stejně tak přibývají i aplikace pro chytré telefony a zvyšuje se jejich datová náročnost," podotkl mluvčí firmy Ondřej Luštinec.

V letošním roce operátoři očekávají ještě rychlejší dynamiku růstu. Záležet bude nejen na vývoji pandemie, ale i na spotřebním chování zákazníků, nových službách, které budou přicházet na trh, i na novinkách v průmyslu. "Již nyní investujeme do technologických inovací, jakými jsou například sítě páté generace. K významnému zrychlení přispějí také další investice do optických přípojek, a to nejen v rámci nových developerských projektů. V plánu je i zasíťování stávající zástavby, zejména velkých sídlišť," shrnula mluvčí O2 Mikšovská.

Video: On-line škola mě baví. Dělá se na počítačích a nemusím brzy vstávat, říká Kuba