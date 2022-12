Povinné datové schránky se rychle blíží. Zeptejte se odborníka, co vás od ledna čeká

před 30 minutami

Ptá se: Miroslav

Dobrý den. Pokud má člověk datovou schránku, jsou úřady povinny mu doručovat svoji komunikaci tímto způsobem. Ale pokud úřad pošle papírový dopis (i když mám datovou schránku) a já si jej do deseti dnů nevyzvednu, je považován za doručený (fikcí doručení). Neměla by se legislativa v tomto směru změnit, tj. že úřad bude povinen používat datovku a použití jiné formy komunikace nemůže vést např. k sankcím? To se mi totiž stalo. Výzva k vyzvednutí dopisu mi byla doručena na adresu, kterou už roky nepoužívám, takže jsem o dopisu ani nevěděl. Následně došlo k prošvihnutí důležitého termínu a následnému správnímu řízení. Úřady i soudy považují papírové fiktivní doručení za vykonané a mé námitky zůstaly nevyslyšeny.