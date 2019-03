Daně jako noční můra: Lidé při vyplňování formulářů tápou, chyby však mohou opravit

Řada lidí si daňová přiznání vyplňuje sama, a využívá k tomu často na internetu dostupné elektronické daňové formuláře. Jenže daňová agenda je složitá, a tak se snadno při vyplňování udělá chyba. Co s tím?

"Vyzkoušela jsem dva známé daňové formuláře dostupné na internetu. Oba byly celkem přehledné, uživatelsky snesitelné, ale i přes vysvětlivky jsem se u každého dobrala k jinému číslu. A to si myslím, že nemám daně složité. Jsem zaměstnaná a potřebuji dodanit příjmy z pronájmu a přivýdělku," říká Radka, která strávila se svými příjmy a výdaji u počítače několik hodin, aby se nakonec rozhodla, že si zaplatí službu daňové poradkyně.

Pro svůj klid si raději zaplatí odbornici, která dělá daňové přiznání pro manžela. "Sama to nedám. Bojím se, že bych udělala chybu," dodává mladá žena.

Podobně je na tom řada dalších lidí, kteří si ze strachu před špatným vyplněním růžového formuláře raději připlatí. Ceny se za vyplnění daňového přiznání odborníkem podle ankety Aktualne.cz pohybují od 1500 do 4500 korun. Záleží také na složitosti daňového přiznání.

"Za čtyři tisíce mi udělá celé přiznání včetně odeslání na finanční úřad. A donese mi také přehledy na sociální správu a zdravotní pojišťovnu," dodává mladá žena.

Vyplňujte u nás, říká finanční úřad

Finanční správa doporučuje, aby poplatníci vyplňovali svá přiznání prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro Finanční správu na webu daneelektronicky.cz. Jenže tato aplikace je pro "daňové začátečníky" náročná.

"Na internetu ale můžou lidé využít neoficiální formuláře, které nemusí obsahovat všechny náležitosti," upozorňuje Lukáš Heřtus z tiskového oddělení Generálního finančního ředitelství.

Dodává, že finanční úřady všechny podaná přiznání kontrolují. "Pokud podané přiznání bude obsahovat chyby, poté budou finančním úřadem poplatníci vyzváni, aby své pochybení napravili," říká Lukáš Heřtus. Proto doporučuje uvést telefonický kontakt či e-mail, díky kterému mohou zaměstnanci finančního úřadu poplatníky snadněji kontaktovat při odhalené chybě.

Pokud si člověk uvědomí chybu v přiznání až po jeho podání, měl by ho vyplnit ještě jednou a označit ho jako opravné. Úřad se původní verzí nebude zabývat. Když na chybu přijde až po 1. dubnu, tedy po řádném termínu, je třeba formulář vyplnit ještě jednou a v řádku 03 uvést, že jde o dodatečné přiznání.

Lidé, kteří tápou, se podle Lukáše Heřtuse mohou s prosbou o radu obrátit přímo na úředníky finančních úřadů. Zda odejdou spokojeni, ale záleží na tom, jakého úředníka potkají.

"Byla jsem se přihlásit na finančním úřadu k DPH a dotyčná úřednice, ke které patřím podle počátečního písmene mého příjmení, byla velmi neochotná. Řekla mi, že mi nepomůže, že si mám vše najít na webových stránkách. A když jsem se zeptala, zda by mi poradila, jak se k agendě alespoň proklikat, odpověděla, že si mám poradit sama, že jsou stránky přehledné," vypráví svůj zážitek podnikatelka z Prahy Kateřina Dlouhá.

Lepší zkušenosti mají s úředníky lidé v obcích, kde nejsou sídla finančních úřadů. Tam pomáhají lidem s vyplňováním přiznání přímo na místě.

"Konzultační dny Finančního úřadu pro Jihočeský kraj - územní pracoviště Třeboň v rámci přiznání k dani z příjmu fyzických osob, které jsou na našem úřadě dlouhodobě realizovány, jsou ze strany občanů hodnoceny velmi kladně. Zejména je ceněna pomoc při vyplňování formulářů k dani z příjmů fyzických osob. Neméně důležitou věcí pro občany je možnost přiznání zároveň podat bez návštěvy finančního úřadu," uvedl tajemník městského úřadu Suchdolu nad Lužnicí Petr Vrchota.

Seznam obcí, které úředníci navštívili a ještě navštíví, je možné najít na webu Finanční správy ČR.

S datovou schránkou jedině elektronicky

Pokud lidé nechtějí nebo nemůžou na úřad s daňovým přiznáním dojít, mohou ho poslat poštou nebo elektronicky. V případě pošty by měli daňová přiznání posílat doporučeně a nejpozději 1. dubna, což je pro letošní rok poslední možný den podání daňového přiznání.

Elektronicky ho musí poslat lidé, kteří mají zřízenou datovou schránku, což je vlastně e-mailová schránka pro komunikaci se státem. Zřídit datovou schránku je jednoduché. Stačí o ni požádat na Czech POINTu, na vybraných pobočkách České pošty, případně městských úřadech. Stačí mít průkaz totožnosti. Schránku zřídí na počkání.

Ale pozor, pokud byste jako majitel datové schránky podal daňové přiznání v písemné formě, hrozí vám pokuta. A to od dvou do padesáti tisíc korun. Proto pokud byste náhodou na svou datovou schránku zapomněli a formulář odnesli fyzicky na úřad, musíte co nejdříve podat přiznání ještě jednou právě přes schránku. Tím se případné sankci vyhnete.

Po zřízení datové schránky pak také musíte počítat s tím, že se státními úřady budete od té doby komunikovat už jen přes tyto schránky a u všech zásilek půjde zřetelně dohledat, kdy byly odeslány a doručeny.

Nejčastější chyby

Lidé ve svých daňových přiznáních velmi často špatně uplatňují odčitatelné položky a slevy na dani - například školkovné uplatňují v maximální možné výši, ačkoliv reálně zaplatili nižší částku. Započítávají také často slevy a zvýhodnění, i když na ně nemají nárok - například úroky z hypotéky si chybně uplatňuje i ten, kdo není vlastníkem nemovitosti nebo v ní trvale nebydlí.

Podle zjištění finančního ředitelství také lidé často chybně uplatňují slevu na manželku nebo manžela či slevu na dítě. Slevu na dítě si může odečíst jen jeden z rodičů, avšak právě uplatnění slevy oběma rodiči je vůbec nejčastější chybou při vyplňování daňového přiznání.