Další změna na Twitteru. Přestal bojovat proti dezinformacím, které souvisí s covidem

Sociální síť Twitter zrušila politiku, jejímž deklarovaným cílem bylo bojovat proti dezinformacím souvisejícím s nemocí covid-19 na její platformě. Oznámil to Twitter v aktualizaci na své internetové stránce. Je to další ze změn po převzetí společnosti Twitter Elonem Muskem, který slíbil prosazování svobody projevu na sociální síti.

O aktualizaci informoval server zpravodajské televize CNN. Nezdá se, že by Twitter změnu pravidel oficiálně oznámil. Pouze někteří uživatelé Twitteru si všimli poznámky přidané na stránky firmy, která popisuje její covidovou politiku.

Od jakých konkrétních opatření Twitter upouští, nebylo okamžitě jasné. Na počátku pandemie nemoci covid-19 v roce 2020 zavedl Twitter řadu opatření, včetně štítků a varovných zpráv u tweetů s informacemi o zdravotní krizi, které se považují za sporné, a rámec, podle kterého odstraňoval tweety a blokoval uživatele, kteří měli podle jím určených pravidel uvádět škodlivá a nepravdivá tvrzení týkající se viru a vakcín.

Podle statistik zveřejněných firmou Twitter bylo v období od ledna 2020 do září 2022 pozastaveno více než 11 tisíc účtů za porušení pravidel pro dezinformace o covidu-19 a odstraněno téměř 100 tisíc obsahů porušujících tato pravidla.

Podobná opatření používá sociální síť Facebook, kterou vlastní Meta Platforms, a YouTube firmy Alphabet. Zde jsou opatření stále v platnosti.

Musk je nejbohatším člověkem na světě. Firmu Twitter koupil v říjnu za 44 miliard dolarů (přes bilion korun) a ve společnosti od té doby zahájil dramatické změny, včetně propuštění zhruba poloviny zaměstnanců a většiny vedení s cílem snížit náklady. Slíbil také, že zřídí radu pro moderování obsahu s "široce různorodými názory" a od tohoto týdne obnoví dříve pozastavené twitterové účty, které neporušily zákon.

Musk je kritikem koronavirových omezení. V březnu a dubnu 2020 na sociální síti vyjadřoval frustraci ze způsobu řešení pandemie. Opakovaně vyzýval k ukončení nařízení nutících lidi zůstávat doma. V dubnu 2020 při jednání s analytiky o výsledcích Tesly vybočil ze scénáře a brojil proti koronavirové politice.

"Nazval bych to násilným vězněním lidí v jejich domovech proti všem jejich ústavním právům, podle mého názoru, a porušování svobod lidí způsobem, který je strašný a špatný," řekl Musk. "Je to zločin," dodal. Musk uvedl, že sám měl dvakrát covid-19. Podle svých slov podporuje očkování, ale nemyslí si, že by mělo být povinné. V září 2020 v rozhovoru s novinářkou Karou Swisherovou z The New York Times řekl, že se očkovat nenechá, protože není ohrožen covidem-19, a očkovat nenechá ani děti.

Video: Muskovi se nedá věřit, jde mu hlavně o marketing. Twitter spíš neskončí, říká Slížek (22. 11. 2022)