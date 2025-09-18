Rána pro českou jadernou superzakázku. Korejský boss udělal překvapivé rozhodnutí

Ekonomika

Výstavba dvou jaderných bloků v Dukovanech se může výrazně zkomplikovat, Alespoň to tvrdí jihokorejský tisk. Šéf společnosti KHNP, která má v Česku historicky nejdražší zakázku realizovat, údajně odstoupil z vedení firmy. Ministerstvo průmyslu tvrdí, že mu jen vypršel mandát.
Prezident jihokorejské společnosti Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) Whang Joo-ho podal rezignaci a to údajně po vlně velmi ostré kritiky z řad vládnoucí Demokratické strany, jak napsal korejský deník The Chosun Daily.

Důvodem má být silné podezření, že Whang uzavřel nevýhodnou smlouvu s americkou společností Westinghouse. Bez této smlouvy by přitom plánovaná  výstavba dvou nových jaderných bloků v Česku nebyla možná. Řešila totiž licenční a patentové spory.

Vládnoucí Demokraté tvrdí, že zmíněná smlouva je "ponižující pakt, který se vzdal národních zájmů a suverenity" a "zrádný čin opuštění suverenity v oblasti jaderných technologií", píše The Chosun Daily.

Whangovu rezignaci podle tamních zákonů musí schválit jihokorejský prezident, a to na doporučení tamního ministerstva průmyslu. "Rezignaci jsem podal a teď čekám na její přijetí," řekl Whang v telefonickém rozhovoru novinářům z The Chosun Daily.

O tom, že smlouva mezi americkou Westinghouse a KHNP může být problematická, se mluví už řadu měsíců. V minulosti české ministerstvo průmyslu několikrát ujišťovalo, že zakázka běží podle plánu a nic ji nestojí v cestě, a v reakci na dění v KHNP resort své stanovisko zopakoval.

"Kontrakt je podepsaný a nic nenasvědčuje tomu, že by řádné skončení mandátu mělo mít jakýkoliv dopad na projekt," sdělil ve čtvrtek deníku Aktuálně.cz mluvčí ministerstva průmyslu Marek Vošáhlík. 

Podle ministerstva prý Whangovi skončil mandát už v srpnu. "Jmenování nového vedení se uskuteční řádně podle korejské legislativy," dodal.

Největší zakázka v historii Česka

Celková hodnota celé zakázky na dva nové bloky v Dukovanech v současných cenách dosahuje zhruba 400 miliard korun.

Chystané rozšíření starší ze dvou českých jaderných elektráren v Dukovanech o dva bloky má být největší zakázkou v historii samostatné České republiky. Součástí kontraktu je totiž i opce na další dva jaderné reaktory v Temelíně. 

Případný podpis závazné smlouvy na stavbě dalších bloků v temelínské lokalitě měl následovat během několika let.

První blok by měl být hotový v roce 2036. Tendr vyhlášený v roce 2023 vyhrála jihokorejská společnost KHNP loni.

Korejci slibovali 60procentní zapojení českých dodavatelů. Právě o podílu zapojení tuzemských podniků se vedou také spory. Podle ministerstva průmyslu je zatím "jistých" třicet procent a na zbytku se "bude pracovat".

 
