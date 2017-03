Další krok k účtenkové loterii. Ministerstvo vybralo firmu, která bude vyplácet milionové ceny

AKTUALIZOVÁNO před 30 minutami

Vítězný dodavatel Wincor Nixdort v loterii zajistí hlavně registraci účastníků, registraci a příjem účtenek, losování a výplatu výher a zákaznickou podporu. Ministerstvo chce spustit účtenkovou loterii v polovině letošního roku. Ročně bude výhercům loterie rozdělovat peněžité i věcné výhry ve výši 65 milionů korun. Počet výher se bude pohybovat okolo 25 tisíc měsíčně.

Praha - Vítězem výběrového řízení na zajištění takzvané účtenkové loterie k elektronické evidenci tržeb (EET) se stala firma Wincor Nixdorf. Informovalo o tom ministerstvo financí. Úřad chce spustit účtenkovou loterii v polovině letošního roku, přesný termín ještě nestanovilo.

Dodavatel bude zajišťovat registraci účastníků soutěže, registraci a příjem účtenek, losování a výplatu výher a zákaznickou podporu. Součástí služby je i vytvoření a údržba webových stránek a mobilní aplikace pro účastníky účtenkové loterie.

"Atraktivně nastavená účtenková loterie zvýší zájem zákazníků o účtenky a přispěje ke stavu, kdy se jejich vydávání stane běžnou součástí našeho nákupu, a nikoliv tématem pro absurdní politické diskuse," uvedl ministr financí Andrej Babiš. Podle něj bude přínos EET po náběhu všech čtyř fází činit 18 miliard korun ročně.

Společnost Wincor Nixdor se do tendru přihlásila v konsorciu s dalšími firmami, mezi kterými je i největší loterijní firma v zemi, společnost Sazka. Generální ředitel Sazky Robert Chvátal online deníku Aktuálně.cz řekl, že jím vedená firma by měla mít na starosti slosování vítězů a předání cen.

Ročně bude ministerstvo výhercům loterie rozdělovat peněžité i věcné výhry ve výši 65 milionů korun. Počet výher se bude pohybovat okolo 25 tisíc měsíčně.

Losování bude probíhat každý měsíc, a to z účtenek vydaných za předem stanovené období. Zákazník může do účtenkové loterie registrovat v jeden den pouze jednu účtenku od daného obchodníka. "Podnikatelé se proto nemusí obávat, že zákazníci budou rozdělovat svůj nákup na více částí, aby zvýšili své šance na výhru, a že se v obchodech budou zbytečně tvořit dlouhé fronty," uvedla náměstkyně pro daně a cla Alena Schillerová.

Opozice loterii kritizuje, stejně jako celou snahu o omezení daňových úniků prostřednictvím elektronické evidence tržeb. "Z účtenkové loterie mně běhá mráz po zádech. Je to sázka na závist, která společnost ještě více rozdělí. Platit daně by měl každý a jejich neplacení je trestný čin. Ale elektronická evidence tržeb spojená s touto loterií rozhodně není správná cesta, jak v Česku narovnat podnikatelské prostředí," řekl již dříve například místopředseda poslaneckého klubu TOP 09 Michal Kučera.

Podle zástupců Hospodářské komory ČR by bylo vhodnější, kdyby v účtenkové loterii vyhrávali firmy a podnikatelé, kteří účtenku vystavili. Výhrou by mohla být sleva na dani, což by podnikatele mohlo motivovat k plnění daňových povinností. "Tuto slevu by si podnikatel mohl uplatnit při jakékoliv budoucí úhradě daně," řekl Ladislav Minčič, ředitel odboru legislativy, práva a analýz Hospodářské komory ČR.

Účtenkovou loterii zavedly dříve například Chorvatsko, Slovensko a Slovinsko. Cílem je motivovat zákazníky, aby si brali od podnikatelů pokladní doklad. Hlavní odměnou v těchto zemích byla většinou peněžitá výhra.

autoři: Ekonomika, ČTK