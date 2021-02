Další data potvrzují "skrytá" úmrtí: Vyplácených důchodů po letech růstu prudce ubylo

Počet lidí ve starobní penzi za loňský rok výrazně klesl. Oproti prosinci 2019 jich na konci loňského roku bylo o skoro 15 tisíc méně. Vyplývá to z analýzy dat, kterou vypracovalo Aktuálně.cz z podkladů České správy sociálního zabezpečení. V posledních několika letech přitom důchodců vesměs stále relativně výrazně přibývalo.

Na konci roku 2019 bylo vedeno ve statistikách České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) 2 414 814 starobních důchodců. K poslednímu prosincovému dni roku 2020 to bylo už jen 2 400 479 osob. Je nutné upozornit, že uvedené počty představují saldo - to znamená, že celkový počet důchodců klesal i přes kontinuální "příliv" nových přiznaných penzí do systému.

Kam tedy zmizelo za rok 14 335 penzistů? Tak výrazný pokles statistické ročenky ČSSZ od roku 2015 nezaznamenaly.

Z přehledů ČSSZ je vidět, že k poklesu počtu starobních důchodců docházelo postupně celý loňský rok. K poslednímu březnu bylo v evidenci zaokrouhlené na tisíce 2 412 000 penzistů, k poslednímu červnu 2 409 000 a ke konci září 2 402 000.

Zvýšená úmrtnost kvůli epidemii koronaviru však nemusí být jediným vysvětlením propadu. "Příčinou nižšího počtu vyplácených starobních důchodů na konci roku 2020 oproti konci roku 2019 může být nižší počet žádostí o starobní důchod. V průběhu roku 2020 oproti roku 2019 byl počet žádostí o starobní důchod nižší o zhruba 14 tisíc, zejména v měsících březen až květen, kdy bylo oproti roku 2019 o téměř 16 tisíc žádostí o starobní důchod méně. Svou roli ale mohla sehrát také pandemie koronaviru," uvedl Vladimír Dostálek z ministerstva práce a sociálních věcí.

Podle něj bude příčinu poklesu možné lépe zhodnotit až po vydání strukturovaných dat o přiznaných a zaniklých důchodech v roce 2020, která poskytuje sociální správa na počátku července.

Česká správa sociálního zabezpečení vidí situaci podobně jako ministerstvo, nicméně přiznává, že pandemie nese velkou vinu. "Pandemie koronaviru má nepochybně na počet vyplácených starobních důchodů vliv, další vliv může mít demografie obyvatelstva, tedy věková struktura a legislativou dané prodlužování důchodového věku zejména žen," uvedla správa na dotaz Aktuálně.cz.

O mírném poklesu z důvodů uváděných ČSSZ mluví i Zpráva o stavu důchodového systému z roku 2019, kterou připravilo ministerstvo práce a sociálních věcí. "Pokles počtu nově přiznaných starobních důchodů v posledních letech souvisí jednak s demografickým vývojem a u žen dále s procesem sjednocování důchodového věku mužů a žen, kdy důchodový věk žen se zvyšuje rychleji než u mužů," uvádí zpráva, která ovšem komentuje data z let 2017 a 2018.

V roce 2019 činilo saldo sedm tisíc důchodců

Počet nově přiznaných důchodů se v posledních letech pohyboval kolem 90 tisíc ročně, počet zaniklých důchodů především z důvodů úmrtí bylo o něco málo menší. V roce 2019 bylo přiznáno 97 169 nových starobních důchodů, naopak zaniklo 90 154 důchodů. V roce 2018 bylo nově přiznaných důchodů necelých 90 tisíc a skoro stejný počet zaniklých.

Data ČSSZ - klikněte pro zvětšení:

Zajímavé jsou údaje věkové struktury obyvatel podle Českého statistického úřadu. Počet lidí ve věku nyní blížícím se k hranici odchodu do důchodu se téměř nemění. Například lidí, kterým je nyní 63 let, je 138 tisíc, čtyřiašedesátníků je téměř stejně, o rok starších také.

Je také možné, že se někteří lidé, kvůli nejisté situaci v době pandemie, rozhodli odchod do důchodu oddálit a pokračovat v práci. Tím si totiž výši důchodu v budoucnu navyšují. To ovšem nekoresponduje s daty nových předčasných důchodců, tedy těch, kteří naopak míří do penze před dosažením stanovené věkové hranice. Těch totiž stále přibývá. V březnu loňského roku bylo ve statistikách vedeno 645 tisíc vyplacených předčasných důchodů, na konci roku to bylo už 652 tisíc.

Výrazný pokles počtu důchodců je také třeba dát do souvislosti s nedávno uveřejněnými daty Českého statistického úřadu. Podle nich loni v Česku zemřelo téměř o 17 tisíc lidí víc než v roce 2019 a jde tak zhruba o patnáctiprocentní nárůst.

Podle úřadu je tak výrazná meziroční změna v historii po roce 1950 zcela výjimečná. Podle stoleté časové řady Česko pamatuje podobně vysoký procentní nárůst jen v roce 1945, kdy končila druhá světová válka. Podle předběžných údajů loni zemřelo 129 100 lidí. Důvody nárůstu úmrtnosti statistiky neuvádějí, pravděpodobně k němu ale podstatně přispěla epidemie nemoci covid-19. Podle ministerstva zdravotnictví zemřelo loni s koronavirem 11 872 lidí.

Nejvíce se umíralo v listopadu a nárůst počtu úmrtí postihl nejvýrazněji věkovou kategorii od 75 do 84 let a více muže než ženy. Za listopad ČSÚ eviduje celkem 15 700 úmrtí, druhý nejvyšší údaj je za říjen se 14 200 úmrtími a třetí za prosinec se 14 000 mrtvými.

Výdaje na důchody naopak rostly

Zatímco počet důchodců loni klesl, výdaje na dávky důchodového pojištění včetně záloh enormně narostly. Dosáhly 507 miliard korun, zatímco příjmy systému byly o 37 miliard nižší. V minulosti byl přitom důchodový účet v plusu - v roce 2018 byl rozdíl v příjmech a výdajích plus 22 miliard korun a v roce 2019 skoro 20 miliard.

"Vyšší výdaje na důchody v roce 2020 oproti roku 2019 jsou dány jednak jednorázovým příspěvkem důchodcům, tzv. rouškovným, ale především vyšší úrovní důchodů v důsledku jejich zvýšení, tedy valorizace od ledna 2020 u průměrného starobního důchodu o 900 korun," uvedl Dostálek z ministerstva práce a sociálních věcí.

A sociální správa ho doplňuje: "Výdaje na jednorázový příspěvek důchodcům za rok 2020 činily 14,7 miliardy korun. Výdaje v souhrnném přehledu ukazatelů mohou být navíc ovlivněny výší zálohy na důchody splatné v prvních dnech letošního roku."

V prosinci 2020 byla průměrná výše důchodu 14 479 korun, rok předtím 13 468 korun.