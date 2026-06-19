Přeskočit na obsah
Benative
19. 6. Leoš
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Ekonomika

Dálnice D6 před Prahou je do večera zavřená kvůli neodkladné opravě vozovky

ČTK

Silničáři v pátek ráno uzavřeli na Kladensku devítikilometrový úsek dálnice D6, aby mohli opravit vozovku v místě dopravního omezení. Auta do večera neprojedou směrem na Prahu mezi sjezdy 25 u Stochova a 16 u Velké Dobré. Vyplývá to z informací Národního dopravního informačního centra (NDIC).

Dálnice, D1, dopravní zácpa, kolona, oprava dálnice, cestování, ilustrační foto
Omezení na D6 kvůli rekonstrukci mostu u Družce začalo podle webu ŘSD před minulým víkendem. Trvat by mělo téměř do konce září.Foto: Jan Schejbal/Economia
Reklama

Luděk Hubáček z Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) řekl, že je potřeba opravit odstavný pruh na Prahu. Termín otevření dálnice v 18:00 je podle něj předběžný.

Dálnice se uzavřela v pátek před 09:00. Vozovku je třeba opravit u Družce zhruba na 18. kilometru D6, kde je kvůli rekonstrukci mostu provoz převedený na polovinu dálnice. Nutnou opravu tam potřebuje vozovka v odstavném pruhu, kterým je vedená doprava na Prahu. "Situace tam byla vyhodnocená jako nebezpečná," podotkl Hubáček.

Související

Jak dlouho omezení potrvá, zatím není jisté. Podle Hubáčka to bude záležet na tom, jak moc poničená tam vozovka bude. V místě nutné opravy už silničáři začali frézovat vozovku a budou pokládat nový povrch. Vzhledem k horkému počasí ale nějakou dobu potrvá, než nová vozovka unese dopravní zatížení. "Musí vychladnout do nějaké pevnosti," řekl Hubáček.

Omezení na D6 kvůli rekonstrukci mostu u Družce začalo podle webu ŘSD před minulým víkendem. Trvat by mělo téměř do konce září.

Reklama
Reklama

Mohlo by vás také zajímat: Další trefa do černého. Ukrajina zasáhla ruskou rafinerii na vzdálenost 500 kilometrů

Další trefa do černého. Ukrajina zasáhla ruskou rafinerii na vzdálenost 500 kilometrů | Video: Exilenova+
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Spotlight - Jiří Šedivý
Spotlight - Jiří Šedivý
Spotlight - Jiří Šedivý

„Landovský je zmocněnec pro šizení NATO," říká Šedivý. Byl ve vedení aliance, teď tvrdě účtuje

Je to jen pár dnů, co se na konci května uzavřela éra Jiřího Šedivého na ministerstvu obrany. Vysoce postavený úředník a diplomat se zkušenostmi z NATO či Evropské obranné agentury se v pořadu Spotlight tvrdě pustil do vlády Andreje Babiše (ANO) kvůli hrátkám s českými obrannými výdaji. „To je prostě ostuda,“ reaguje Šedivý na slova Marka Rutteho, generálního tajemníka NATO, který na Prahu ukázal.

Reklama
Aftermath of a Russian attack in Sumy
Aftermath of a Russian attack in Sumy
Aftermath of a Russian attack in Sumy

ŽIVĚ Ukrajinské úřady informují o mrtvých a raněných po ruských útocích

Nejméně dva lidé byli zabiti a další dva zraněni při ruských útocích na Sumskou oblast na severovýchodě Ukrajiny, uvedla dnes ukrajinská policie. Jedno dítě podle úřadů zemřelo při ruském útoku v Dněpropetrovské oblasti. Podle ukrajinského vicepremiéra Oleksije Kuleby ruské drony zaútočily na dvě civilní lodě v Černém moři. Jednoho námořníka zabily, několik dalších zranily.

Reklama
Reklama
Reklama