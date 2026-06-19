Dálnice D6 před Prahou je do večera zavřená kvůli neodkladné opravě vozovky

Silničáři v pátek ráno uzavřeli na Kladensku devítikilometrový úsek dálnice D6, aby mohli opravit vozovku v místě dopravního omezení. Auta do večera neprojedou směrem na Prahu mezi sjezdy 25 u Stochova a 16 u Velké Dobré. Vyplývá to z informací Národního dopravního informačního centra (NDIC).
Luděk Hubáček z Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) řekl, že je potřeba opravit odstavný pruh na Prahu. Termín otevření dálnice v 18:00 je podle něj předběžný.
Dálnice se uzavřela v pátek před 09:00. Vozovku je třeba opravit u Družce zhruba na 18. kilometru D6, kde je kvůli rekonstrukci mostu provoz převedený na polovinu dálnice. Nutnou opravu tam potřebuje vozovka v odstavném pruhu, kterým je vedená doprava na Prahu. "Situace tam byla vyhodnocená jako nebezpečná," podotkl Hubáček.
Jak dlouho omezení potrvá, zatím není jisté. Podle Hubáčka to bude záležet na tom, jak moc poničená tam vozovka bude. V místě nutné opravy už silničáři začali frézovat vozovku a budou pokládat nový povrch. Vzhledem k horkému počasí ale nějakou dobu potrvá, než nová vozovka unese dopravní zatížení. "Musí vychladnout do nějaké pevnosti," řekl Hubáček.
Omezení na D6 kvůli rekonstrukci mostu u Družce začalo podle webu ŘSD před minulým víkendem. Trvat by mělo téměř do konce září.
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