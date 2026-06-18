Čtyři pětiny lidí mají strach z létání. Bojí se také kontrol nebo časového tlaku

Čtyři pětiny lidí zažívají při cestování letadlem na dovolenou cestovatelský stres. Stres z cesty, kontrol a časového tlaku před odletem pociťuje téměř 50 procent dotázaných, zhruba čtvrtina respondentů se obává samotného letu a 13 procent má obavy z obojího. Vyplývá to z průzkumu společnosti Lagardére Travel Retail, která o tom ve čtvrtek informovala na tiskové konferenci.
Více než polovina lidí pociťuje, že jim stres na letišti kazí cestování. Žádný stres nepociťuje při cestování 18 procent dotázaných.
Průzkum byl proveden letos v červnu prostřednictvím aplikace Instant Research agentury Ipsos na reprezentativním vzorku 1019 lidí ve věku 18 až 65 let.
Nervozitu z nedostatku času může letos zvyšovat také přestavba mimoúrovňové křižovatky Aviatická u pražského ruzyňského letiště, která potrvá do září 2027 a může způsobovat dopravní komplikace. Letiště Praha proto už dříve doporučilo cestujícím, aby na letiště vyrazili s dostatečným předstihem a využívali městskou hromadnou dopravu, které se dopravní omezení v místě stavby netýká.
Paniku, že nestihne letadlo, zažívá 31 procent dotázaných, 22 procent se bojí toho, že zapomene doklady nebo peněženku a 13 procent lidí se obává nemoci před cestou. V průzkumu 54 procent lidí přiznalo, že letištní stres negativně ovlivňuje zážitek z cestování, desetině lidí kazí začátek dovolené a 44 procent se to snaží překonat.
Pomáhají moderní technologie
Při cestování čtvrtina dotázaných oceňuje moderní technologie, které urychlují odbavení, stejný podíl je rád za možnost obrátit se na personál a 16 procent lidí vyhledává tiché či relaxační zóny.
Společnost Lagardére Travel Retail na základě zjištění připravila projekt Letím v klidu, kterým chce pomoci cestujícím snížit stres a naladit se na dovolenou už na letišti. Od 22. června do 5. července se bude na Terminálu 2 pohybovat tým, který cestujícím poradí, kde najít kavárnu nebo zázemí, a pomůže zvednout náladu. Cestující zároveň dlouhodobě najdou tipy na cestování na instagramovém profilu #letímzPrahy.
„Odvedení pozornosti funguje na stres nejlépe. Když jsme najedení, jsme spokojenější. Dobrý drink zvedne náladu, příjemná vůně vyvolá hezkou vzpomínku, drobný nákup pro radost zlepší den,“ uvedla marketingová manažerka Lagardére Travel Retail Kristýna Bogolová.
Podle průzkumu se 48 procent lidí vyrovnává s nervozitou odvedením pozornosti, pouští si hudbu, podcasty nebo filmy, 42 procent vyhledává občerstvení a 16 procent alkohol pro uklidnění.
Společnost Lagardére Travel Retail je provozovatelem sítě obchodů na Letišti Václava Havla. Ruzyňské letiště loni odbavilo přes 17,75 milionu cestujících, letos do konce dubna 4,95 milionu lidí, meziročně o 8,29 procenta více.
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