Loni zdražovaly nájmy i jídlo. Prudké zvyšování cen dle ekonomů rozhodně nekončí

Ceny v Česku loni v průměru stouply o 2,8 procenta. Byla to druhá nejvyšší průměrná roční míra inflace za posledních 11 let. Vyšší byla pouze v roce 2012, a to 3,3 procenta.

Ceny zboží loni úhrnem vzrostly o 2,3 procenta, ceny služeb stouply o 3,7 procenta. "Na zvyšování cenového růstu měly největší vliv ceny za bydlení," uvedla vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ Pavla Šedivá. Související Zdraží nájem i jídlo, mzdy porostou pomaleji. Krizi zatím nečekejte, vzkazují experti Na zvyšování inflace působilo rovněž zdražování potravin a nealkoholických nápojů. V menší míře rostly ceny stravování a ubytování. "Příjmy Čechů rychle narůstají. Díky tomu dochází k růstu životní úrovně většiny obyvatel. Odvrácenou stranou rostoucích příjmů jsou však zvyšující se ceny. Pro lidi, kterým se v posledních letech nenavýšily příjmy, se jedná o vážný problém," komentoval zdražování hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček. Ke snižování inflace naopak přispíval vývoj cen oděvů a obuvi. Podle analytika UniCredit Bank Patrika Rožumberského navíc rychlému cenovému růstu zdaleka neodzvonilo. "Od nového roku začnou v souvislosti se zvýšením spotřební daně zdražovat cigarety a tvrdý alkohol, nadále silně porostou nájmy a potraviny. Zdražení se avizuje i například pro odpad či vodné a stočné. Inflaci budou tlačit nahoru také ceny pohonných hmot," řekl Rožumberský. Spotřebitelské ceny loni zaznamenaly nejnižší meziroční růst v prvním čtvrtletí, a to o 2,7 procenta. V ostatních čtvrtletích byl růst mírně rychlejší. Ve druhém a třetím čtvrtletí ceny stouply shodně o 2,8 procenta, v posledním kvartále loňského roku zrychlila inflace na tři procenta. V samotném prosinci loňského roku spotřebitelské ceny stouply meziročně o 3,2 procenta, což bylo o 0,1 procentního bodu více než v listopadu. Proti listopadu ceny vzrostly o 0,2 procenta. Související Ceny rostou nejrychleji za posledních sedm let. Hlavně bydlení a potraviny I na prosincové zvyšování cenové hladiny měly největší vliv rostoucí ceny bydlení. Více peněz spotřebitelé zaplatili i za některé potraviny. Například ceny vepřového masa stouply meziročně o 17,4 procenta, cukr zdražil o 17,9 procenta a cena uzeniny stoupla o 9,7 procenta. "Vývoj cenových tlaků by hovořil pro zpřísnění měnových podmínek v české ekonomice, Česká národní banka ale se zvýšením úroků váhá kvůli vnějším rizikům a podobně jsou na tom i další centrální banky ve středoevropském regionu," domnívá se hlavní ekonom Generali Investments CEE Radomír Jáč. ČSÚ v pondělí zveřejnil rovněž ceny zahraničního obchodu ČR za loňský listopad. Ceny vyvážených surovin a zboží v tento měsíc meziročně klesly o 1,8 procenta a ceny dovážených o 2,2 procenta. Meziměsíčně byly vývozní ceny nižší o 0,6 procenta a dovozní o 0,2 procenta. Video: Lidé kupují na úvěr pomalu i hračky, dluhy rostou, krize musí přijít, předpovídá Ryba 22:30 Češi se chovají rizikově, mají bydlení na úvěr, auto na úvěr a na úvěr jezdí i na dovolenou, to není zdravé, upozorňuje ekonom Pavel Ryba. | Video: Daniela Drtinová