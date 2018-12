Lety do Jekatěrinburgu se nevyplatí. ČSA po čtrnácti letech zruší linku

České aerolinie přestanou po 14 letech létat do čtvrtého největšího ruského města Jekatěrinburgu. Spojení dopravce zruší od 21. ledna. Napsal to dnes server Zdopravy.cz, kterému informaci vyplývající z rezervačního systému potvrdil mluvčí ČSA Daniel Šabík.

"Mohu potvrdit rozhodnutí ČSA zrušit pravidelný provoz mezi Prahou a Jekatěrinburgem. Důvod zrušení je čistě ekonomický, provoz linky je ztrátový. Konečné rozhodnutí o zrušení linky bylo schváleno naším hlavním akcionářem, společností Smartwings," cituje server Šabíka. Na trase létá ještě společnost Ural Airlines, která bude spojení zajišťovat i po odchodu ČSA.

Jde o čtvrtou linku, kterou ČSA v lednu zruší. Před vánočními svátky oznámil dopravce konec linky z Prahy do Ostravy a Bratislavy a také ukončení spojení z Bratislavy do Košic. Z dalších ruských měst ČSA už na konci října ukončily provoz sezonní linky do Ufy, s jejímž obnovením v létě nepočítají.

ČSA spojení do Jekatěrinburgu zavedly v roce 2004, létaly většinou čtyřikrát týdně. Aktuálně je to po lince do Soulu druhá nejdelší trasa v síti dopravce, let trvá téměř pět hodin.

Práva na lety do Ruska mají přejít z ČSA pod Smartwings. Majitel dopravce ale podle rezervačního systému s provozem do Jekatěrinburgu pod svojí značkou nepočítá, píše web Zdopravy.cz.