Pojišťovny si stěžují v Bruselu. Nelíbí se jim nový monopol VZP na smlouvy s cizinci

Národní rozpočtová rada se dál domnívá, že ke konsolidaci veřejných financí nepostačí jen opatření na straně výdajů, ale bude nutné i navýšit příjmy, tedy daně. A to přes to, že rada hodnotí pozitivně vznik nové vlády, která klade důraz na rychlejší konsolidaci a chystá snížit schodek plánovaného státního rozpočtu na příští rok. Rada to uvedla ve čtvrtek ve svém pravidelném čtvrtletním stanovisku ke stavu veřejných financí.

Hlavním problémem veřejných financí podle rady zůstává výše strukturálního deficitu, což je deficit veřejných financí očištěný o vliv hospodářského cyklu. "Strukturální deficit za letošní rok se bude pohybovat kolem 5,3 procenta HDP, což odpovídá 320 miliardám korun. Je nutné zdůraznit, že tento typ deficitu se nebude významně snižovat ekonomickým růstem, ale k jeho eliminaci bude nutné přijmout diskreční opatření, to je změny ve výši veřejných příjmů a výdajů," uvedla rada.