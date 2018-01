ČOI provedla loni meziročně méně kontrol. Může za to útlum počtu předváděcích akcí

před 4 hodinami

Různé nedostatky inspektoři loni zjistili při 12 717 kontrolách. Provozovatelé předváděcích akcí se nyní více zaměřují na prodej po telefonu a přesouvají aktivity na internet.

Olomouc - Česká obchodní inspekce (ČOI) kvůli úbytku předváděcích akcí snížila loni počet kontrol na 31 070 z předloňských 33 255. Různé nedostatky inspektoři loni zjistili při 12 717 kontrolách, tedy ve 41 procentech případů.

Za porušení zákona pak uložili obchodníkům 12 798 pokut za 114,5 milionu korun, o rok dříve hodnota 13 862 sankcí činila 113 milionů korun. Na kongresu Samoška v Olomouci to dnes řekl ústřední ředitel ČOI Mojmír Bezecný.

"Mírný pokles počtu kontrol byl loni způsoben markantním snížením počtu předváděcích akcí," uvedl Bezecný. Provozovatelé předváděcích akcí se nyní více zaměřují na prodej po telefonu a přesouvají aktivity na internet.

Například v loňském třetím čtvrtletí uskutečnila ČOI 16 kontrol předváděcích akcí a porušení zákonů zjistila u dvou z nich, což bylo dosud nejméně. Tzv. šmejdi dostali ve stejném období 12 pokut ve výši 3,9 milionu korun.

Na nekalé obchodní praktiky se inspekce loni zaměřila při 14 100 kontrolách, přičemž porušení zákazu zjistila v 1081 případech. Dvě třetiny prohřešků se týkaly poskytnutí nesprávných informací a třetina neposkytnutí podstatných informací.

Podíl kontrol se zjištěním v roce 2016 činil 41 procent a podle Bezecného byl zhruba stejný jako v předešlých letech. "Jednalo se ať už o nekvalitní výrobky, nedodržení poctivosti, či informační povinnosti," uvedl Bezecný. ČOI loni provedla 26.000 kontrolních nákupů za 21 milionů korun.

ČOI může od loňska při kontrolách zákazu prodeje cigaret a alkoholu mladistvým používat figuranty. "Zatím tak činíme namátkově. Loni jsme provedli 127 takových kontrol. Jedná se o pracovníky ve věku mezi 15 až 17 let," řekl Bezecný.

Podle předsedy Asociace českého tradičního obchodu Zdeňka Juračky by inspekce měla na tyto kontroly posílat figuranty, u kterých je zjevné, že nejsou plnoletí a prodavačky nebudou mít problém jejich nízký věk odhadnout. "Na malých prodejnám mají prodavačky spoustu činností a práce," podotkl Juračka.

Podle Bezecného by prodejci měli u mladých lidí, kteří chtějí koupit cigarety či alkohol, totožnost ověřovat. "Kontroly nepřeháníme. Pokud budou najímání figuranti, tak budeme dbát na to, aby to nebyl někdo, kdo má za 14 dní 18 let," řekl Bezecný.