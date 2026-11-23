Evropská komise (EK) zahájila antimonopolní vyšetřování společnosti Coca-Cola Europacific Partners (CCEP). Podezřívá ji, že zneužívá svého postavení na trhu a brání přeshraničnímu prodeji sycených a sportovních nápojů v EU.
Takové jednání může omezovat konkurenci a vést k vyšším cenám pro spotřebitele. Vyšetřování se týká dodávek do supermarketů a dalších obchodů, oznámila v pondělí EK na svém webu. Firma uvedla, že bude při vyšetřování spolupracovat.
Společnost CCEP se sídlem v Británii je jednou ze dvou největších evropských stáčíren a plníren nápojů značky Coca-Cola. Výrobky prodává v Belgii, Francii, Německu, Lucembursku, Nizozemsku, Portugalsku, Španělsku a ve Švédsku, kde je největším dodavatelem sycených nápojů.
Společnost Coca-Cola Europacific Partners podle komise bránila obchodníkům nakupovat nápoje v jedné zemi EU a prodávat je v jiné. Slevy jim například dávala jen pod podmínkou, že zboží nevyvezou za hranice, a pro různé státy záměrně měnila objemy balení.
Obchodníkům podle EK také poskytovala pobídky, aby omezili dovoz do Španělska, a se státy odmítala vyjednávat o nákupech pro více zemí najednou.
"Lidé po celé Evropě si každý den vychutnávají nealkoholické nápoje. Neměli by však platit více jen proto, že žijí v jedné členské zemi EU, a ne v jiné," uvedla evropská komisařka pro hospodářskou soutěž Teresa Riberaová.
"Vyšetřujeme, zda společnost Coca-Cola nevytváří bariéry mezi vnitrostátními trhy, čímž ztěžuje maloobchodníkům nákup produktů přes hranice a získání výhodnějších podmínek.
To by mohlo narušit jednotný trh, omezit hospodářskou soutěž a v konečném důsledku znamenat vyšší ceny a menší výběr pro spotřebitele," dodala.
CCEP uvedla, že bere právo hospodářské soutěže velmi vážně. "Jsme pevně odhodláni dodržovat všechny platné zákony a předpisy na každém trhu, na kterém po celém světě působíme," uvedla ve svém prohlášení. Dodala, že s komisí bude i nadále plně spolupracovat na vyšetřování a zatím se k němu nebude dál vyjadřovat.
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