Rajčata či paprika v lednici? Špatně! Vyzkoušejte si, jak správně skladovat potraviny

Špatně uložené jídlo může v rodinném rozpočtu způsobit nemalé ztráty. Globálně končí podle iniciativy Zachraň jídlo v koši zbytečně zhruba třetina celé potravinové produkce. Nejvíce se přitom plýtvá právě v domácnostech, kde do biologického odpadu míří až 60 procent nakoupených potravin (počítají se však i okrájené slupky).

Za velkým podílem vyhazovaného jídla stojí například špatné plánování nákupu (nakoupí se moc a část jídla se zkazí), nejasnosti v označování potravin (do kdy se mají spotřebovat), ale i malé znalosti ohledně uskladňování potravin včetně rozložení jídla v lednici.



Rady pro správné skladování

• Jak je to s vlhkostí a uspořádáním věcí v ledničce?

Správné ukládání potravin se řídí podle vlhkosti v chladničce. Čím výše je police posazena, tím nižší je v ní vlhkost. Proto se do dolních přihrádek dávají věci, kterým hrozí vysušení - ovoce a zelenina. Před ukládáním je nemyjte, s tím počkejte až na moment těsně před jídlem. Do lednice můžete dávat jablka, hrušky, hroznové víno nebo různé lesní či zahradní ovoce, jako jsou jahody, borůvky a maliny. Ze zeleniny do ledničky ukládejte listovou a košťálovou zeleninu, včetně ředkviček.



• Kam umístit cibuli, brambory nebo citrusy?

Cibule, česnek ani brambory či dýně do lednice nepatří. Všechny se hodí spíše do spíže nebo sklepa. Rajčata, lilek, papriku, okurku nebo zázvor také raději uchovávejte v pokojové teplotě. Co se týče ovoce, nedávejte do lednice citrusy, melouny, banány, ale ani mango či ananas.



• Kam patří rychle se kazící potraviny?

Nad nejnižší poličku s ovocem a zeleninou patří rychle se kazící potraviny jako například syrové maso, ryby nebo drůbež. Takové maso by mělo být vždy uzavřené v obale, i kdyby to měla být plastová krabička, hlavně aby nedošlo ke kontaminaci níže uloženého ovoce a zeleniny.



• Kde uskladnit mléčné výrobky nebo salámy?

Potraviny určené k okamžité spotřebě patří nad maso. Mohou to být masné výrobky, jako jsou šunky a salámy, zabalené v papírovém obale, mléčné výrobky, jako například sýry, tvarohy a jogurty, ale i nedojedené zbytky pokrmů nebo dorty a jiné zákusky. Pokud má vaše lednice více polic, skladujte masné výrobky, mléčné výrobky a zbytky separátně. Pokud však máte menší lednici, využijte plastových krabiček k oddělení masných a mléčných výrobků. Zabráníte tak nejen kontaminaci chutí a vůní, ale i rychlejšímu kažení.



• Co patří do dveří lednice?

Dveře ledničky poskytují další prostor pro skladování, ale zde se už tak často nechybuje díky specifickým rozměrům každého oddělení. Dolů do přihrádky se dává mléko, džusy, minerálky, pivo nebo víno. Do přihrádek ve středu pak můžete umístit dresinky a dokonce i již otevřené pomazánky nebo máslo. Na úplném vrcholu se pak nachází místo na vejce.



• Co když něco ve výčtu chybí?

Je docela možné, že se takový výrobek do lednice dávat nemusí a uspoří tak spoustu místa pro potraviny, které chlad skutečně potřebují. Lednička se totiž nesmí přeplňovat, chladný vzduch by měl kolem potravin cirkulovat. Do lednice se nemusejí dávat například konzervy (masové i zeleninové), zavařeniny a marmelády, med, kečupy, hořčice, paštiky, káva, olivový olej či čokoláda.



Pokud jsou však marmelády, kompoty či zavařeniny otevřené, do ledničky patří, a to do horních pater či do střední police ve dveřích. Také načaté konzervy (např. rybičky) na vzduchu dlouho nevydrží a měly by se dát do ledničky. Tady však pozor: kov totiž na vzduchu oxiduje a dává obsahu konzervy špatnou příchuť, je proto dobré obsah konzervy přesunout na talíř či do krabičky.

Hořčice i kečup naopak mohou být mimo ledničku i po otevření. Obsažený ocet totiž zajišťuje jejich dobrou konzervaci. Nicméně konkrétní výrobek může mít složení odlišné, a proto je důležité číst informace na etiketě. Výrobce na etiketu zpravidla uvádí, zda má být po otevření výrobek skladován v chladu, nebo ne. Výrobce také na etiketě může uvést, jak dlouho můžete výrobek po otevření konzumovat, tato lhůta je vždy kratší než datum spotřeby (datum použitelnosti) nebo datum minimální trvanlivosti u neotevřeného výrobku.



Vysvětlení pojmů

• Datum použitelnosti (DP) - uvádí se slovy "spotřebujte do…". Doba použitelnosti se používá pro potraviny, které podléhají rychle zkáze, a musí se proto rychle sníst, např. jogurty a jiné mléčné výrobky, ryby, chlazená drůbež. Potraviny s prošlou dobou použitelnosti se nepovažují za bezpečné, a tedy vhodné ke konzumaci.



• Datum minimální trvanlivosti (DMT) - uvádí se slovy "minimální trvanlivost do…" DMT se většinou označují potraviny, které se rychle nekazí, jako jsou konzervy, sušenky, čokoláda, nápoje, těstoviny. Potraviny s prošlou dobou minimální trvanlivosti lze dále konzumovat, protože jsou zdravotně nezávadné. Výrobce však po této době nezaručuje chuťové a výživové kvality výrobku.