CNN Prima sleduje 0,37 % lidí. Zklamání, míní experti, forma daleko předčila obsah

Zpravodajská stanice CNN Prima News po čtvrt roce fungování zatím dosahuje průměrného podílu celodenní sledovanosti 0,37 procenta mezi diváky nad 15 let. Vyplývá to z měření ATO-Nielsen Admosphere. Je tak pod úrovní podílu 1,5 procenta, kterého chce Prima dosáhnout do jednoho roku od zahájení vysílání.

Podle mluvčího stanice Matěje Štýse jsou i přes větší konkurenci současné výsledky lepší než počáteční sledovanost u ostatních zpravodajských stanic. Podle mediálních analytiků však televize zatím zůstává za očekáváním. Související Zpravodajství o pandemii ocenily hlavně ženy. Bylo zmatené, kontrují muži v průzkumu CNN Prima News začala vysílat 3. května. Na českém trhu se stala konkurencí ČT 24. Ta vysílá od roku 2005 a v prvním roce fungování dosahovala průměrného podílu kolem 0,31 procenta, stanice však tehdy měla po zemi jen částečné pokrytí. Nyní za červenec 2020, kdy ji už mohou přijímat domácnosti po celém Česku, měla podíl kolem 4,9 procenta. Mezi další konkurenty patří podle analytiků i portál Seznam Zprávy. Podíl průměrné celodenní sledovanosti 0,37 procenta dosahuje CNN Prima News podle mluvčího Štýse jak v hlavní skupině diváků starších 15 let, tak i v její strategické cílové skupině 15 až 69 let. "Na základě dat sledovanosti jsou tyto hodnoty vyšší v porovnání s počáteční sledovaností ostatních zpravodajských stanic na trhu, a to i vzhledem k mnohem větší konkurenci, tedy k většímu počtu televizních kanálů na trhu," uvedl. Podle mediálních analytiků však stanice zatím zůstává za očekáváním a co do aktuálního podílu sledovanosti zaostává za konkurencí. "Zatím se neukázala žádná výrazná přidaná hodnota nové stanice," uvedl mediální expert serveru Digizone.cz Filip Rožánek. Upozornil, že je nutné tak velkému projektu dát čas na rozjezd, přesto už nyní podle něj lze pozorovat některé drhnoucí postupy. Rožánek připomněl například jednu z nedávných železničních nehod, kterou s náskokem před Prima News oznámily i některé televize, které se nespecializují na zpravodajství. Původní očekávání zatím stanice nenaplnila ani podle šéfredaktora serveru Televizniweb.cz Jana Potůčka. "Forma daleko předčila obsah, graficky se určitě CNN Prima News nedá nic vytknout. Obsahově stanice tratí na synergii s hlavním kanálem Primy, což se projevuje především na Hlavních zprávách, kde cílové skupiny obou stanic jsou odlišné," uvedl. Od zpravodajské stanice očekával především více původních témat, která by přebírala ostatní média. "Na druhou stranu je třeba uznat, že i ČT 24 ve svých začátcích měla velmi nízký podíl na sledovanosti, a to nebyla zdaleka tak velká konkurence v pozemním vysílání," podotkl. Související Experti: CNN na Primě levicový pohled neprosadí, nový kanál totiž budou hlídat Češi Nejsledovanějšími pořady CNN Prima News jsou podle mluvčího Štýse Hlavní zprávy, Showtime, Počasí a Partie Terezie Tománkové. Nyní stanice podle mluvčího připravuje několik novinek na podzimní sezonu. CNN Prima News začala v květnu vysílat po více než roce příprav. Stanice nabízí téměř 30 pořadů. Roční náklady na provoz vyjdou na stovky milionů Kč. CNN Prima NEWS funguje na základě smlouvy s divizí CNN International Commercial (CNNIC), která poskytuje licenci k používání značky CNN a k přístupu k obsahu a tvorbě programu v rámci celého portfolia CNN. Záměr spustit čistě zpravodajskou televizní stanici na základě licence od CNN oznámila televizní skupina Prima loni na začátku dubna. Skupina vysílá programy Prima, Prima Cool, Prima Love, Prima Zoom, Prima Max, Prima Krimi a CNN Prima News. Majoritu 88,09 procenta vlastní GES Media Europe, 10,91 procenta GES Media Asset a jedno procento Prima Media Club Group. Související Nový "pokrizový" harmonogram přechodu na DVB-T2. Podívejte se, kdy se vypnou vysílače Přehled Skupina Prima loni zvýšila zisk na 342 milionů korun z předloňských 317 milionů Kč. Tržby naopak klesly z 3,5 na 3,28 miliardy Kč. Pokles tržeb způsobila vyšší spoluúčast na bonusech a nižší míra prodaného reklamního prostoru, který kompenzovaly nižší náklady na vlastní tvorbu i nakupovaný zahraniční obsah. Vyplývá to z výroční zprávy společnosti. Podíl průměrné sledovanosti v cílové skupině mezi 15 a 69 lety se meziročně zvýšil z 23,7 na 24,3 procenta, což skupině zajistilo druhou pozici mezi komerčními stanicemi. Video: CNN je splněný sen. Nejsem čtečka, moderovat se dá i to, jak rostou brambory, říká Bouček 22:49 Beru moderování jako řemeslo, neberu tu práci jako samozřejmost, až to budu brát jako rutinu, tak to bude poznat, říká Libor Bouček. | Video: Daniela Drtinová