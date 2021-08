Herní svět pod taktovkou Dálného východu. Klíčová studia ve velkém skupují Číňané

Po desetiletí, kdy hernímu průmyslu dominovaly Spojené státy a Japonsko, začíná v tomto odvětví růst vliv Číny, protože tamní technologičtí giganti skupují herní studia po celém světě. Někteří odborníci se dokonce domnívají, že videohry mohou kvůli tomu v příštích letech vypadat trochu jinak, uvedl zpravodajský server CNBC.

Otázkou zůstává, zda čínští majitelé amerických a evropských studií se budou snažit ovlivnit hry, které tato studia vytvářejí, nebo zda je budou chtít využít i k propagaci čínských hodnot. Podle některých odborníků ale určité změny v příštích letech určitě přijdou.

Britsko-čínský spisovatel Lu-Hai Liang pro CNBC upozornil, že například v Číně představují obrovský trh v herním odvětví ženy, mnoho her a herních studií je také na ženy zaměřeno.

Americký inženýr Thomas David se specializací na polovodiče si pak myslí, že by se hráči například mohli začít setkávat s více tituly, kde kladnou postavou bude Číňan a zápornou někdo ze Západu.

Herní trh v Číně je přitom silně regulovaný. Země nepovoluje vydávat a prodávat hry, které obsahují určité politické názory, brutalitu, nahotu a mnoho dalších věcí. Stejně přísný je i filmový průmysl - americké filmy je potřeba upravit, než mohou být uvedeny v Číně.

Videohry jako nástroj vlivu

Spoluzakladatel Centra pro inovace budoucnosti Abishur Prakash CNBC řekl, že využití her k vývozu kultury by mohlo být pro Čínu velmi důležité a zatím je opomíjené.

Čína má několik možností, jak prostřednictvím her přenést své ideály do světa. Mohla by třeba zakázat debaty o určitých tématech, jako je Tchaj-wan či lidská práva. Mohla by také zřídit nová herní centra, která by pomohla prezentovat čínskou moc, nebo využít hry k budování finančního a obchodního vlivu.

Někteří analytici však pochybují, že by se čínští majitelé vlastnící západní herní studia mohli snažit změnit hry určené k prodeji na Západě. Analytik firmy Omida Steven Bailey upozornil, že mnoho čínských společností je už napojeno na různé západní herní firmy a jejich obsah a chápou, že s takovými změnami by jejich hry nebyly na Západě úspěšné.

Dodává ale, že každý, kdo bude chtít vydat hru v Číně, ji bude muset pro tento trh přizpůsobit.

Čínské firmy Tencent a NetEase už několik let skupují podíly v herních společnostech za hranicemi Číny, aniž narazily na věší odpor. Investor do technologického sektoru Rodolfo Rosini upozornil, že Tencent neustále kupuje úspěšné výrobce her v Severní Americe a v Evropě. Je to podle něj velmi důležité, protože hry mají kulturní vliv. A kontrolovat současnost a to, jak se zobrazuje realita, přináší velkou moc.

"Pokud by Tencent koupil podíl ve všech předních novinových a televizních společnostech, lidé by se ozývali, byla by politická slyšení a podobně. Místo toho hrají dlouhodobou hru a kupují mediální majetek příští generace bez jakékoliv konkurence," dodal Rosini.

Hollywood léta šířil americké hodnoty po celém světě a hájil vojenskou moc země. Nyní by se mohla Čína pokusit učinit to samé, ale prostřednictvím videoher. Zatímco ale Hollywood často kritizuje Spojené státy a kroky Washingtonu, čínští technologičtí giganti nemohou říct špatné slovo o Pekingu, který si udržuje silnou kontrolu nad všemi domácími podniky.

Čína má nejvíce hráčů her na světě, což z ní dělá lukrativní trh pro ty, kterým se na něj podaří dostat. Jedním z důvodů, proč americké a evropské herní firmy přijímají investice od čínských firem, je to, že jsou ze zákona povinny spolupracovat s čínskou společností ještě předtím, než je možné jejich hru v zemi vydat.

