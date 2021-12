Z pražské burzy mizí silný titul. PPF stáhne akcie O2, centrální banka potvrdila cenu

Skupina PPF Telco, která je s více než 90 procenty hlavním akcionářem O2 Czech Republic, obdržela předchozí souhlas ČNB se zahájením procesu výkupu minoritních akcionářů. Výkupní cena bude 270 Kč na akcii. Odkup bude realizovaný prostřednictvím PPF banky a měl by být dokončený zhruba do poloviny příštího roku. PPF to uvedla v tiskové zprávě.

Skupina PPF plánuje po nabytí 100 procent akcií O2 společnost plně integrovat do své telekomunikační divize PPF Telecom Group a využít všech synergií. Součástí PPF Telecom Group jsou mobilní operátoři působící pod značkou Telenor v Maďarsku, Bulharsku a Srbsku, a také infrastrukturní společnosti CETIN Group, které působí ve stejných zemích i v ČR. Související PPF získala v operátorovi O2 podíl přes 90 procent. Chce stáhnout jeho akcie z burzy "Cílem začlenění operátora O2 CR je konsolidace, respektive posílení pozice PPF Telecom Group na poli telekomunikačních služeb a infrastruktury ve střední a jihovýchodní Evropě. Tento krok přinese ve výsledku nejen zkvalitnění služeb zákazníkům, ale také zjednodušení a optimalizaci ekonomických procesů ve společnosti PPF Telecom Group. To jí umožní obstát ve stále se zvětšující konkurenci na trhu," uvedl mluvčí PPF Leoš Rousek. O2 Czech Republic a její dceřiná společnost O2 Slovakia budou i nadále v ČR a na Slovensku působit pod značkou O2. Podle portfolio manažera společnosti Cyrrus Tomášd Pfeilera cena odkupu splňuje všechny zákonné požadavky, takže ji z čistě právního hlediska je možné označit za adekvátní. "Na druhou stranu titul ve svých portfoliích drží dlouhodobě řada drobných investorů i fondů kvůli stabilním dividendám. Tito investoři by rádi ve své držbě pokračovali. Aby je PPF za tento nucený prodej kompenzovala, bylo by férové, aby nabídla vyšší cenu. Odchod O2 taktéž není pozitivní z pohledu reputace pražské burzy. Z té v letošním roce odejde více titulů, což tuzemský burzovní parket činí méně atraktivní v očích emitentů nebo zahraničních investorů," dodal. V návaznosti na oznámení posílily akcie během rána o více než dvě procenta až na cenu 270 korun, tedy na schválenou výkupní cenu. Z té ale následně ustoupily a pohybují se na ceně kolem 268 korun. "Dá se očekávat, že do dokončení transakce se bude cena pohybovat s lehkým diskontem pod schválenou výkupní cenou. Akcie se obchodují na nejvyšších cenách od června, kdy se konal zrychlený odkup akcií za cenu 264 korun, díky kterému PPF v O2 navýšila svůj podíl na více než 90 procent," řekl makléř Wood & Company Vladimír Vávra.