ČNB ponechala rezervu bank na 1,25 procenta. Příští rok vzroste

Bankovní rada České národní banky (ČNB) ve středu ponechala beze změny nastavení sazby proticyklické kapitálové rezervy na ochranu úvěrového trhu. Nadále platí dřívější rozhodnutí, že od července 2027 sazba vzroste na 1,5 procenta ze současných 1,25 procenta. ČNB o tom informovala v tiskové zprávě. Zároveň upozornila, že v případě potřeby je připravena v budoucnu sazbu dál zvýšit.
"Úvěrová aktivita domácností zůstala vysoká, a to částečně v důsledku toho, že si domácnosti pořizovaly ve zvýšené míře úvěry ještě před zpřísněním podmínek pro investiční hypoteční úvěry a před očekávaným růstem úrokových sazeb. Současně zesílilo úvěrování zejména investic nefinančních podniků," uvedla ČNB.
Současné nastavení rezervy podle ní v dostatečné míře pokrývá rizika a přispívá ke snížení zranitelnosti bankovního sektoru v případě nepříznivého ekonomického vývoje.
"Pokud by však zesilování úvěrové dynamiky a nárůst zadluženosti v obou sektorech reálné ekonomiky pokračovaly a vedly k dalšímu posunu v růstové fázi finančního cyklu, je bankovní rada připravena sazbu proticyklické kapitálové rezervy dále zvýšit, přičemž pravděpodobnost tohoto kroku vzrostla," upozornila ČNB.
Bankovní rada bude znovu o nastavení sazby proticyklické kapitálové rezervy rozhodovat ve druhé polovině listopadu.
Středeční rozhodnutí bankovní rady ukazuje, že vidí u bank dostatečný kapitálový polštář, řekl Bohumil Žitný ze společnosti Žitný & partneři. "Pokud by se úvěrový boom dále zrychloval nebo se začaly více rozevírat nůžky mezi cenami nemovitostí a příjmy domácností, prostor pro další zvýšení rezervy zůstává. V tuto chvíli ale není důvod bankovní sektor brzdit preventivně více, než je nutné," dodal.
Proticyklickou kapitálovou rezervu mají banky i další úvěrové instituce vytvářet jako ochranu proti rizikům, která plynou z nadměrného růstu úvěrů. V době růstu úvěrů by měly rezervu vytvářet, naopak při poklesu ekonomické aktivity doprovázené rostoucími úvěrovými ztrátami by měla být využita bankami pro krytí ztrát.
Sazba platí pro všechny banky, spořitelní a úvěrní družstva i obchodníky s cennými papíry. ČNB o jejím nastavení rozhoduje čtyřikrát ročně. Bankovní rada o zvýšení sazby zpravidla rozhoduje s ročním předstihem, o rozpuštění rezervy může rozhodnout okamžitě.
Proticyklickou kapitálovou rezervu zavedla evropská směrnice CRD IV jako nástroj pro zvýšení odolnosti finančního systému. ČNB sazbu rezervy poprvé vyhlásila na podzim 2014.
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